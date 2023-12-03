Pençe-Kilit’te 3 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak’ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit Operasyonu’nda 3 PKK’lı teröristi daha etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonun başarıyla devam ettiğini ve terörü kaynağında kurutmakta kararlı olduklarını bildirdi.

Operasyonun Detayları

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini belirtti. Açıklamada, “Mehmetçik, teröristleri inlerinde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız.” ifadelerine yer verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu Nedir?

Pençe-Kilit Operasyonu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde PKK’ya karşı başlattığı sınır ötesi harekattır. Operasyon, 18 Nisan 2023 tarihinde başlamış ve bugüne kadar 56 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonun amacı, terör örgütünün sınır hattındaki hareket kabiliyetini kısıtlamak ve bölgedeki mağara ve barınaklarını imha etmektir. Operasyonda, Türk Hava Kuvvetleri, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA’lar ile komando ve bordo bereli birlikler görev almaktadır.