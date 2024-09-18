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Pendik'te Boykot Afişi Sebebiyle Esnafa Ceza Uygulandı

Pendik'te bir işletme, 'Özgür Filistin' pankartı astığı için İBB zabıtası tarafından ceza aldı. İşletme sahipleri, desteğin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 20:05
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 20:36
Pendik'te Boykot Afişi Sebebiyle Esnafa Ceza Uygulandı

Pendik'te Zabıta Afiş Yüzünden Esnafa Ceza Kesti

Pendik ilçesinde bulunan bir kafe, "Bu iş yerinde boykot ürünleri satılmamaktadır. Özgür Filistin" yazılı afiş astığı gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıtası tarafından ceza ile karşılaştı.

Cezanın Sebebi ve İşletme Sahiplerinin Tepkisi

Kafe işletmecisi Ferhat Sevgi, bu afişin, özellikle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı bir tepki olarak asıldığını söyledi. Afişin altında ayrıca Filistin bayrağının renklerinin yer aldığı bir motif de bulunuyordu.

Geçtiğimiz gün zabıta ekipleri gelip tutanak tutarak, Kabahatler Kanunu gereğince 2,052 lira ceza kesmişti. Sevgi, daha önce benzer afişler astıklarını, ancak bu sefer bir uyarı veya ceza ile karşılaşmadıklarını ifade etti.

Destekler Artıyor

Ferhat Sevgi, ceza kesilmelerinin ardından Türkiye’nin dört bir yanından destek mesajları aldıklarını belirtti. “İnsanların boykot bilincinin yüksek olduğunu gördük” diyerek, bu olaya karşı insanların duyarlılığını vurguladı. Müşteri sayılarında artış yaşadıklarını belirten Sevgi, sözlerine devam etti:

“İBB zabıta ekipleri, afişte rahatsız edici bir unsur olmadığını göremedi. Bu bina, kamuya ya da başkasına ait değil, bize ait.”

İtiraz Yerine Ödeme Yolu Seçilecek

İşletme sahipleri, kesilen cezaya itiraz etmeyeceklerini ve bu durumu bir şeref madalyası gibi gördüklerini dile getirerek, bazı destekçilerinin cezanın ödenmesi için IBAN numarası talep ettiğini belirttiler.

Ferhat Sevgi, “Başka şehirlerden arayan, cesaret verici destek mesajları ile bizi onurlandıran birçok insan oldu.” diyerek destekten duyduğu memnuniyeti açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri, Pendik'te bir esnafa İsrail'e destek veren...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri, Pendik'te bir esnafa İsrail'e destek veren firmaların yer aldığı boykot ürünlerinin afişini binasına astığı gerekçesiyle ceza kesti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri, Pendik'te bir esnafa İsrail'e destek veren...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri, Pendik'te bir esnafa İsrail'e destek veren firmaların yer aldığı boykot ürünlerinin afişini binasına astığı gerekçesiyle ceza kesti.

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