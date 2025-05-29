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Pendik'te Devrilen Tırda Sürücü Yaralandı

Pendik'te devrilen tüp yüklü tırın sürücüsü hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 10:54
Pendik'te Devrilen Tırda Sürücü Yaralandı

Pendik'te Devrilen Tırda Sürücü Yaralandı

Pendik'te, tüp yüklü bir tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Eyüp Tanrıverdi'nin kullandığı 33 BPT 95 plakalı tır, TEM Otoyolu'nun Kurtköy mevkisinde, Edirne istikametinde kontrolden çıkarak devrildi.

Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye polisi, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda hafif yaralanan sürücünün, ambulansta ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik kontrollü bir şekilde sağlanırken, devrilen tırın bulunduğu yerden kaldırılması için gerekli çalışmalar başlatıldı.

Pendik'te devrilen tüp yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Pendik'te devrilen tüp yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Pendik'te devrilen tüp yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Pendik'te devrilen tüp yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

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