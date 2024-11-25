Pendik'te Ehliyetsiz Sürücüye Rekor Ceza

Pendik'te Tehlikeli Sürüşe Sert Cezalar

Pendik'te, dikkatsiz sürüşü ve trafiği tehlikeye sokmasıyla dikkat çeken bir ehliyetsiz sürücü, 40 bin 212 lira ceza ile karşı karşıya kaldı. Olay, D-100 kara yolu üzerindeki Güney Adnan Kahveci Köprüsü'nde meydana geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan bir video ile aracın tehlikeli manevralarını fark etti ve hemen harekete geçti.

Gözaltına Alınan Sürücü Hakkında İşlem Başlatıldı

Ekipler, 34 HLH 574 plakalı aracın sürücüsünün F.M.D. olduğunu belirleyerek gözaltına aldı. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu’nun çeşitli maddeleri kapsamında ceza kesildi. Bu maddeler arasında "sürücü belgesiz motorlu araç kullanmak", "makas atmak", "emniyet şeridini kullanmak", "yakın takip" ve "saygısızca araç kullanmak" gibi ciddi ihlaller yer aldı.

F.M.D. hakkında ayrıca "cebir veya tehdit kullanarak kara ulaşımını engellediği" iddialarıyla da adli işlem başlatıldı. Bu durum, trafikte güvenliğin sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Pendik'te, aracıyla makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen ehliyetsiz sürücüye 40 bin 212 lira ceza kesildi.