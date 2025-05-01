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Pendik'te Hafriyat Kamyonu Park Halindeki Araçlara Çarptı

Pendik'te yokuştan inen hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak park halindeki iki araca çarptı. Olayda maddi hasar meydana geldi.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 15:16
Pendik'te Hafriyat Kamyonu Park Halindeki Araçlara Çarptı

Pendik’te Yokuşta Kontrolü Kaybeden Kamyon Kazaya Sebep Oldu

Pendik'te yaşanan bir kazada, yokuştan inen bir hafriyat kamyonu, park halindeki iki araca çarparak durdu. Olay, Çınardere Mahallesi Olimpiyat Caddesi'nde meydana geldi.

Olayın Detayları ve İlk İhbar

Yokuş aşağı seyreden hafriyat kamyonunun sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonu kontrol edemedi. Kontrolden çıkan kamyon, park halindeki bir panelvan ile bir servis minibüsüne çarparak durabildi.

Polis Ekipleri Olay Yerinde

Kaza hakkında yapılan ihbar üzerine polis ekipleri hemen olay yerine intikal etti. Ekipler, çevrede önlem alarak kazanın olduğu alanı güvenli hale getirdi.

Maddi Hasar Oluştu

Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve kazanın nedenleri araştırılmaya devam ediyor.

Pendik'te, yokuştan inen hafriyat kamyonunun panelvan ile servis minibüsüne çarptığı kaza...

Pendik'te, yokuştan inen hafriyat kamyonunun panelvan ile servis minibüsüne çarptığı kaza nedeniyle araçlarda hasar oluştu.

Pendik'te, yokuştan inen hafriyat kamyonunun panelvan ile servis minibüsüne çarptığı kaza...

Pendik'te, yokuştan inen hafriyat kamyonunun panelvan ile servis minibüsüne çarptığı kaza nedeniyle araçlarda hasar oluştu.

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