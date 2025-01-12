Pendik'te 'Hasbahçenin Çinileri' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Pendik'te Sanat Dolu Bir Sergi Açıldı

Pendik Halk Eğitimi Merkezi'nin çini atölyesi gruplarının iki yıllık emek sonucunda hazırlanan "Hasbahçenin Çinileri" sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Osmanlı Mirasına Referanslarla Dolu Eserler

Pendik Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergilenen eserler, Osmanlı İmparatorluğu'nun 16. yüzyılındaki önemli yapılarından olan İznik çinilerinden ilham alınarak yeniden hazırlandı. Sergide yer alan klasik dönem mavi beyaz eserler, stilize ve yarı stilize kompozisyonlar ile cenneti tasvir eden ağaçlı desenler; panolar, tabaklar ve dik formlar üzerine uygulandı.

Yüzlerce Eser Sanatseverleri Bekliyor

Yaklaşık yüze yakın eser ile sanatseverlere kapılarını açan bu sergi, 26 Ocak tarihine kadar gezilebilecek. Eğitmenliğini Ayşenur Koç'un üstlendiği atölyede, öğrenciler çini sanatının ince detaylarını öğrenme fırsatı buluyor.