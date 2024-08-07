Pendik'te İETT Otobüsü Bina Çarptı: 6 Yaralı

Pendik'teki Kaza: İETT Otobüsü Bina ile Çarpıştı

Pendik'te meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki bir İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 katlı bir binanın giriş kısmındaki berber dükkanına çarptı. Olayda 6 yolcu yaralanırken, otobüsün sürücüsü B.D. yönetimindeki 34 TP 5922 plakalı araçta büyük bir hasar meydana geldi.

Kaza Sonrası Acil Müdahale

Kaza ihbarı üzerine bölgeye hızla polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Emniyet güçleri, güvenlik şeridi çekerek bölgeyi trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırmak üzere müdahalede bulundu.

Bina Boşaltıldı

Kazanın ardından binada oluşan kolon hasarı nedeniyle, güvenlik tedbiri olarak bina boşaltıldı. Berber dükkanının sahibi Tufan Mutlu, olay sırasında iş yerindeki müşterilerin panik içinde dışarı çıktığını söyledi: "Kendimizi can havliyle dışarı attık. Bu kazadan sonra bina boşaltıldı."

Diğer bir esnaf Abdullatif Yanık da kazanın etkilerini değerlendirerek, "Binada ciddi hasar var. Yaralılar oldu." şeklinde konuştu.

Pendik'te, seyir halindeyken binaya çarpan İETT otobüsündeki 6 yolcu yaralandı.

Pendik'te, seyir halindeyken binaya çarpan İETT otobüsündeki 6 yolcu yaralandı.

Pendik'te, seyir halindeyken binaya çarpan İETT otobüsündeki 6 yolcu yaralandı.