Pendik'te Kız Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Pendik'te Kız Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdüğü İddiası

Pendik, İstanbul'da yaşanan üzücü bir olayda, bir genç kızın hayatını kaybetmesine neden olan şüpheli, gözaltına alınarak tutuklandı.

Olayın Gelişimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kavakpınar Mahallesi'nde D.Ş'nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili başlattıkları soruşturma neticesinde, T.Y'yi yakaladı. Olay sırasında kullanılan bıçak da polis ekiplerince ele geçirildi.

Gece Eğlencesi Sonrası Tartışma

Yapılan inceleme, D.Ş'nin Bursa'dan İstanbul'a akrabası olan T.Y'nin yanına geldiğini ortaya koydu. İkili, eğlenmek için alkollü bir mekana gittikten sonra evde tartışmaya başladıkları anlaşıldı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte T.Y'nin, D.Ş'yi darbettiği ve bayılmasıyla T.Y'nin bıçakla D.Ş'nin ölümüne sebebiyet verdiği belirlendi.

Adliyeye Sevk ve Tutuklama

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen T.Y, hakimlikte "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.