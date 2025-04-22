Pendik'te Palet Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Pendik'te Palet Fabrikasında Yangın Çıktı

Pendik'in Ramazanoğlu Mahallesi Eren Sokak'ta bulunan bir palet fabrikasında, depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler Hızla Yayılınca...

Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın bitişiğindeki iki binanın çatısına ve bir atölyeye sıçradı. Yangının büyümesiyle çevredeki sakinler durumu hemen yetkililere bildirdi.

İtfaiye ve Güvenlik Ekipleri Olay Yerinde

Bölgeye, polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri hemen güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için harekete geçti.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başlatıldı. Fabrikada büyük çapta hasar meydana gelirken, alevlerin sıçradığı binaların çatısı ve dış cepheleri de zarar gördü.

Pendik'te palet fabrikasında çıkan ve bitişikteki iki bina ile bir atölyeye sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Pendik'te palet fabrikasında çıkan ve bitişikteki iki bina ile bir atölyeye sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.