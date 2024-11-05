Pendik'te Skuter Kullanıcısı Kadın Tırın Altında Can Verdi

Pendik'te Feci Kaza: Kadın Hayatını Kaybetti

Pendik'te meydana gelen bir trafik kazasında, tırın altında kalan skuter kullanıcısı kadın hayatını kaybetti.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı üzerinde, Hasan Furkan Ç. tarafından yönetilen dorsesiz tır, önünde ilerleyen Ecem Sultan Çamlı'nın kullandığı skuteri sürüklemeye başladı. Bu sırada etkileyici bir şekilde kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinde kadının skuterden düşmesi ve tırın altında kalması anbean yer aldı.

Polis ve Sağlık Ekipleri Olay Yerinde

Olayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine hemen polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Çamlı, tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamadı.

Tır Sürücüsü Gözaltında

Kazanın ardından tır sürücüsü Hasan Furkan Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.