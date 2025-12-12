DOLAR
Pendik'te Yangın Faciası: 3 Çocuk Son Yolculuklarına Uğurlandı

Pendik'te çıkan yangında hayatını kaybeden 3 çocuk Nursen Özdayi Safa Camii'nde kılınan cenaze töreninin ardından defnedildi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 16:48
Cenaze Töreni ve Katılımcılar

Pendik'te bir evde çıkan yangında yaşamını yitiren Ö.S. (2), Z.S. (5) ve C.Ç. (9) için Nursen Özdayi Safa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı öncesinde çocukların naaşları Kartal Soğanlık Sefa Camii Gasilhanesi'ne getirildi.

Kılınan cenaze namazını Kartal İlçe Müftüsü Mustafa Öztürk yönetti. Törene katılanlar arasında Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de yer aldı. Çocukların öz babası Emrah Ç. cenazede gözyaşlarına boğuldu; Emrah Ç.'nin cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi.

Ö.S., Z.S. ve C.Ç.'nin cenazelerinin Pendik Yenişeyhli Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.

Yangının Seyri ve Soruşturma

Olay, gece 02.37 sıralarında Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak'ta bulunan iki katlı bir evin giriş katında meydana geldi. İddiaya göre evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anne S.S. (28), kızı E.N.Z. (1)'yi hastaneye götürmek için evde bulunan Ö.S. (2), C.Ç. (9), Z.S. (5) ve M.A.Ç. (11)'yi evde yalnız bıraktı. Vatandaşların yardımıyla çıkarılan çocuklardan Ö.S., Z.S. ve C.Ç. ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirdi. Entübe edilen M.A.Ç. (11) ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında T.Ö. isimli şahıs gözaltına alınırken, olay sırasında evde bulunmadığı öğrenilen anne S.S. serbest bırakıldı. Anne S.S.'nin güvenlik gerekçesiyle cenazeye getirilmediği iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

