Pendik'te 'Yürüyen Adam' Olarak Bilinen Selami Salman Hayatını Kaybetti

Pendik'teki Üzücü Olay

D-100 kara yolunun kenarında yürüyüş yapan Selami Salman, sosyal medya üzerinden 'yürüyen adam' olarak tanınıyordu. Ancak, yapılan ihbar neticesinde Kavakpınar Terzi Sokak'taki evinden kötü kokular gelmesi üzerine polis ve itfaiye ekipleri adrese intikal etti.

Hareketsiz Bulundu

Olay yerine ulaşan ekipler, burada bir kişiyi hareketsiz durumda buldu. Yapılan araştırmalar sonucunda, hayatını kaybeden kişinin Selami Salman olduğu tespit edildi. Salman'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Cenaze Töreni Bilgisi

Cenazenin yarın Kavakpınar Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Sosyal Medyada Tanınması

Selami Salman, D-100 kara yolunda Tuzla ve Maltepe arasında yürüdüğü anlara dair sosyal medya platformlarında paylaşımlar yapmıştı. Kendisinin, yaşadığı bir kaza sonrası sürekli bu yolda yürüdüğü belirtilmişti.