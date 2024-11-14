Pentagon, 757 UAP Olayını Kapsayan Raporu Kongreye Sundü

Pentagon, 757 tanımlanamayan anormal fenomen olayını içeren UAP raporunu Kongreye sundu; incelemeler devam ediyor.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 22:48
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 22:48
Pentagon, 757 UAP Olayını Kapsayan Raporu Kongreye Sundü

Pentagon, UAP Raporunu Kamuoyuyla Paylaştı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI) ile birlikte hazırladığı "Tanımlanamayan Anormal Fenomenler (UAP)" raporunu Kongreye sundu. Bu kapsamlı rapor, Bakanlığa bağlı Tüm Alanlarda Anomali Çözüm Ofisi (AARO) tarafından, 2022 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası gereği hazırlandı.

2023-2024 Döneminde Olay Sayısı Artıyor

Bu yılki raporda, 1 Mayıs 2023 ile 1 Haziran 2024 tarihleri arasındaki süreçte toplam 485 olayın yanı sıra 2021 ve 2022 yıllarında kayıtlara geçmeyen 272 UAP olayı olduğu belirtildi. Bu durum, AARO'nun daha önceki yıllarda gözden kaçırdığı birçok olayı gün yüzüne çıkardığını gözler önüne seriyor.

Olayların Çözüm Süreci ve İncelemeler

Yapılan açıklamalara göre, bu yıl rapor edilen olaylardan 118'i balonlara, kuşlara ve insansız hava araçlarına bağlı olarak çözümlenmiş durumda. Diğer vakalarla ilgili incelemelerin ise hala devam ettiği vurgulandı.

UAP Olaylarının Analizi Devam Ediyor

AARO'nun 1 Haziran 2024 itibarıyla incelediği toplam UAP vaka sayısının 1600'ün üzerinde olduğu ifade edildi. UAP olaylarının oluşturduğu potansiyel tehditlerin analiz edilmesi, çeşitli bakanlıklar ve kurumların işbirliğiyle sürdürülüyor.

Pentagon Eski Yetkilisi UFO’lar Hakkında Önemli Açıklama Yaptı

ABD Temsilciler Meclisi'nde düzenlenen "UAP, Gerçeği Ortaya Çıkarmak" başlıklı oturumda konuşan Pentagon eski yetkilisi Luis Elizondo, "Evrende yalnız değiliz" ifadesini kullanarak dikkat çekti. Elizondo, geçmişte gizli bir Pentagon programında UFO'ları araştırdığını belirterek, "UAP gerçektir. Aşırı gizlilik, sadık devlet memurlarına, askeri personele ve halka karşı ciddi suistimallere yol açıyor"

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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