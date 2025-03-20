Pentagon, Cinsiyet Değiştiren Bireylerin Orduya Girmesini Engelleme Planlarını Hızlandırıyor

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Başkan Donald Trump'ın cinsiyet değiştiren bireylerin orduya katılmasını engelleyen kararnamesinin geçici olarak durdurulmasına karşı harekete geçeceklerini duyurdu. Hegseth, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, mahkemenin kararına itiraz edeceklerini belirtti.

Hegseth'in Açıklamaları

Hegseth, "Bu karara itiraz ediyoruz ve kazanacağız." ifadelerini kullanarak, Savunma Bakanlığı'nın bu konuda kararlı olduğunu vurguladı.

Trump’ın Kararnamesi

28 Ocak'ta Trump, önceki başkan Joe Biden yönetiminin politikalarına karşılık olarak cinsiyet değiştiren bireylerin orduya katılımını engelleyen başkanlık kararnamesine imza atmıştı. Bu karar, ABD hükümetinin resmi politikasını "erkek ve kadın olarak sadece iki cinsiyet vardır" biçiminde revize etmişti.

Mahkeme Kararı

Dün, Yargıç Reyes tarafından açıklanan kararda, cinsiyet değiştirmiş 6 asker ve orduya katılmak isteyen 2 cinsiyet değiştiren kişinin avukatlarının ihtiyati tedbir talebi kabul edilmişti. Yargıç, bu bireylerin orduya alımına yönelik kısıtlamaların geçici olarak askıya alındığını duyurdu.