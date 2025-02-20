Pentagon'da 5 Yıl İçin Yüzde 8 Bütçe Kesintisi Talimatı

Pentagon'un Bütçesinde Önemli Kesinti Planı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ordunun üst düzey yetkililerine, önümüzdeki 5 yıl için savunma bütçesinden yüzde 8'lik kesinti yapma planlarını geliştirmeleri talimatını verdi. Washington Post'un edindiği belgelere göre, bu önerilen kesintilerin 24 Şubat'a kadar hazır edilmesi isteniyor.

Bütçe Reformu için Hedefler Belirlendi

Hegseth, talimatında, Başkan Donald Trump'ın Pentagon'a verdiği görevlerin net olduğunu vurgulayarak, "Bütçemiz, ihtiyaç duyduğumuz savaş gücüne kaynak sağlayacak, gereksiz savunma harcamalarını durduracak, aşırı bürokrasiyi reddedecek ve denetimde ilerleme dahil olmak üzere eyleme geçirilebilir reformları yönlendirecektir." şeklinde ifadelerde bulundu.

Mali Destek ve Önemli Komutanlıklar

Talimatta İndo-Pasifik Komutanlığı, Kuzey Komutanlığı ve Uzay Komutanlığı gibi büyük bölgesel merkezlere destek fonlarının devam etmesi talep edilirken, Ukrayna'daki savaş sırasında ABD stratejisini yürütmenin öncüsü olan Avrupa Komutanlığı, Orta Doğu'daki operasyonları denetleyen Merkez Komutanlığı ve Afrika'da birkaç bin askeri yöneten Afrika Komutanlığı bu listede yer almadığı belirtiliyor.

Pentagon Bütçesi ve Kesintilerin Önemi

Pentagon'un 2025 bütçesi yaklaşık 850 milyar dolar olarak öngörülmektedir. Eğer önerilen kesintiler uygulanırsa, bu durum 2013'te Kongre tarafından zorunlu kılınan kesintilerin yürürlüğe girmesinden bu yana gelen en büyük harcama dizginleme çabası olarak tarihe geçebilir.