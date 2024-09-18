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Pentagon'dan Hizbullah Patlamalarına İlişkin Açıklama

Pentagon, Lübnan'daki Hizbullah çağrı cihazlarının patlatılmasıyla ABD'nin ilgisi olmadığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 10:09
Pentagon'dan Hizbullah Patlamalarına İlişkin Açıklama

Pentagon'dan Önemli Açıklama

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) yaptığı açıklamada, Lübnan'da Hizbullah unsurlarına ait çağrı cihazlarının eş zamanlı olarak patlatılmasıyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı ifade edildi.

Ryder'ın Açıklamaları

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, olay hakkında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, "Bildiğim kadarıyla, ABD'nin bunda hiçbir dahli yok. Tekrar ediyorum, bu takip ettiğimiz bir konu." dedi.

Askeri Pozisyon Değişikliği Yok

Patlamaların ardından, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri pozisyonunda bir değişiklik olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Ryder, "ABD güç pozisyonunda bir değişiklik yok." açıklamasında bulundu.

Diplomasi Vurgusu

Ryder, Dışişleri Bakanı Lloyd Austin'in bölgedeki gerginliklerin daha büyük bir çatışmaya dönüşmesini önlemek için "çok odaklandığını" belirterek, İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilimlerin azaltılmasında diplomatik yolların en etkili yol olduğuna inandıklarını ifade etti.

Patlamaların Sonuçları

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Hizbullah unsurlarına ait çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 2,800 kişinin yaralandığını bildirdi. Olaydan sonra Lübnanlı yetkililer, olaydan İsrail’i sorumlu tutarken, İsrail tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail-Lübnan Sınırında Artan Gerilim

İsrail ve Lübnan sınırında 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimlerin arttığı gözlemleniyor.

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