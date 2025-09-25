Pentagon'dan Olağanüstü Toplantı: Peter Hegseth Yüzlerce Generali Virginia'ya Çağırdı

Pentagon'dan olağanüstü çağrı: Üst düzey subaylar Virginia'da toplanıyor

ABD Savunma Bakanı Peter Hegseth'in, yüzlerce general ve amirale kısa süre içinde Virginia'daki Deniz Piyadeleri üssünde toplanmaları yönünde emir gönderdiği iddia edildi. Haber, konuyla ilgili kaynaklara dayandırılarak Washington Post tarafından aktarıldı.

Kaynakların aktardıkları

Gazeteye konuşan kaynaklar, Hegseth'in verdiği emrin "olağanüstü ve acil" nitelikte olduğunu ve tuğgeneral veya üzeri rütbedeki tüm üst düzey subaylar ile ABD Donanması'ndaki eşdeğer rütbedeki personeli kapsadığını belirtti. Ayrıca komuta pozisyonunda görev yapan üst düzey danışmanların da çağrı kapsamına alındığı ifade edildi.

Yetkililerden açıklama

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, Bakan Hegseth'in "gelecek hafta başında üst düzey askerlerle görüşeceğini" doğrularken, toplantı hakkında ayrıntı paylaşmadı.

Neden tepki çekti?

Haberde, Başkan Donald Trump yönetiminin bu yıl birçok üst düzey lideri görevden almasının ardından gelen çağrının "kafa karışıklığı ve endişe" yarattığı vurgulandı. Kaynaklar, talimatın dünyadaki ordu birimlerinin neredeyse tüm üst düzey komutanlarına gönderilmesinin son derece sıra dışı bulunduğunu belirtti.

Arka plan

Toplantı emrinin, Hegseth'in Pentagon'da son dönemde emrettiği büyük çaplı değişikliklerin ardından geldiği kaydedildi. Bu değişiklikler arasında, üst düzey askeri komutanlıkların kapsamlı şekilde birleştirilmesi ve general subay sayısının yüzde 20 oranında azaltılması önerisinin yer aldığı bildirildi.

Washington Post kaynaklı haber, Pentagon ve yetkililerin resmi bir detay paylaşmaması nedeniyle belirsizlikleri koruyor.