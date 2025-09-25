Pentagon'dan Olağanüstü Toplantı: Peter Hegseth Yüzlerce Generali Virginia'ya Çağırdı

Pentagon, Bakan Peter Hegseth'in 'olağanüstü ve acil' çağrısıyla yüzlerce general ve amirali Virginia'daki Deniz Piyadeleri üssünde toplanmaya davet etti; Pentagon ayrıntı vermedi.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 20:54
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 20:54
Pentagon'dan Olağanüstü Toplantı: Peter Hegseth Yüzlerce Generali Virginia'ya Çağırdı

Pentagon'dan olağanüstü çağrı: Üst düzey subaylar Virginia'da toplanıyor

ABD Savunma Bakanı Peter Hegseth'in, yüzlerce general ve amirale kısa süre içinde Virginia'daki Deniz Piyadeleri üssünde toplanmaları yönünde emir gönderdiği iddia edildi. Haber, konuyla ilgili kaynaklara dayandırılarak Washington Post tarafından aktarıldı.

Kaynakların aktardıkları

Gazeteye konuşan kaynaklar, Hegseth'in verdiği emrin "olağanüstü ve acil" nitelikte olduğunu ve tuğgeneral veya üzeri rütbedeki tüm üst düzey subaylar ile ABD Donanması'ndaki eşdeğer rütbedeki personeli kapsadığını belirtti. Ayrıca komuta pozisyonunda görev yapan üst düzey danışmanların da çağrı kapsamına alındığı ifade edildi.

Yetkililerden açıklama

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, Bakan Hegseth'in "gelecek hafta başında üst düzey askerlerle görüşeceğini" doğrularken, toplantı hakkında ayrıntı paylaşmadı.

Neden tepki çekti?

Haberde, Başkan Donald Trump yönetiminin bu yıl birçok üst düzey lideri görevden almasının ardından gelen çağrının "kafa karışıklığı ve endişe" yarattığı vurgulandı. Kaynaklar, talimatın dünyadaki ordu birimlerinin neredeyse tüm üst düzey komutanlarına gönderilmesinin son derece sıra dışı bulunduğunu belirtti.

Arka plan

Toplantı emrinin, Hegseth'in Pentagon'da son dönemde emrettiği büyük çaplı değişikliklerin ardından geldiği kaydedildi. Bu değişiklikler arasında, üst düzey askeri komutanlıkların kapsamlı şekilde birleştirilmesi ve general subay sayısının yüzde 20 oranında azaltılması önerisinin yer aldığı bildirildi.

Washington Post kaynaklı haber, Pentagon ve yetkililerin resmi bir detay paylaşmaması nedeniyle belirsizlikleri koruyor.

İLGİLİ HABERLER

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali sürüyor
2
TİKA, Nijerya Nasarawa'da 100 gence dikiş atölyesi kurdu
3
Pentagon'dan Olağanüstü Toplantı: Peter Hegseth Yüzlerce Generali Virginia'ya Çağırdı
4
Erzincan'da Panelvanın Çarptığı Elektrikli Bisiklet Sürücüsü 10 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
5
TRADEF 2025 Kastamonu'da Açıldı — Türkiye-Orta Doğu Ticaret Fuarı
6
Çankırı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı — 3 Helikopter, 131 Personel Müdahalesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim