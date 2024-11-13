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Pentagon, Gazze'ye İnsani Yardım İçin İsrail'e Baskı Yapmaya Devam Edecek

Pentagon, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için İsrail'e baskıyı sürdüreceklerini duyurdu. ABD'li yetkililer Tel Aviv ile görüşmelerde bulunuyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 10:37
Pentagon, Gazze'ye İnsani Yardım İçin İsrail'e Baskı Yapmaya Devam Edecek

Pentagon, Gazze İçin Yardım Çabalarını Sürdürüyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılması için İsrail'e baskı yapmaya devam edeceğini duyurdu.

Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, düzenlediği basın toplantısında, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrailli mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelere dair bilgiler aktardı.

Görüşme sırasında Austin'in, Gazze'ye insani yardım ulaştırmanın önemini vurguladığını belirten Ryder, bu konuda belirli ilerlemelerin kaydedildiğini ifade etti.

Ryder, İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişini sağlamak için Austin tarafından imzalanan mektupta belirtilen tedbirleri yerine getirme çabasında olduğunu kaydetti. Ancak daha Fazlasının yapılması gerektiğine dikkat çekti.

"Ayağımızı gaz pedalından çekmeyeceğiz," diyen Ryder, İsrailli ortaklarıyla iletişimi sürdürmeyi ve bölgede bir artış yaşanmasını umduklarını aktardı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Savunma Bakanı Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'a birlikte gönderdikleri mektupta, Tel Aviv'den Gazze'ye gıda yardımlarının önünü açması gerektiğini belirtti.

ABD'li bakanlar, bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi için 30 gün içinde Gazze'ye insani yardımların girişinin sağlanmasını talep ederek, aksi takdirde ABD Başkanı Joe Biden'ın şubat ayında açıkladığı memorandum uyarınca, bu durumun ilgili ABD yasalarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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