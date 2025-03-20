Pentagon, Jackie Robinson'un Hikayesini Yeniden Erişime Açıkladı

Pentagon, kaldırdığı Jackie Robinson'un askeri hikayesini tepkiler sonrası yeniden erişime açtı. Robinson'un önemi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 06:53
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 06:53
Pentagon, Jackie Robinson'un Hikayesini Yeniden Erişime Açıkladı

Pentagon, Jackie Robinson'un Askeri Hikayesini Yeniden Yayınladı

ABD Savunma Bakanlığı, internet sitesinden kaldırdığı eski beyzbolcu Jackie Robinson'un ordudaki hikayesini konu alan makaleyi, gelen tepkiler doğrultusunda yeniden erişime açtı.

Washington Post'un (WP) haberine göre, Robinson'un askeri geçmişine dair yazı, "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" (DEI) programlarına karşı yürütülen bir temizlik sırasında Pentagon'un sitelerinden kaldırılmıştı. İkinci Dünya Savaşı sırasında orduda görev yapan siyahi beyzbolcu Robinson'un hikayesinin kaldırılması, ABD vatandaşları arasında büyük bir tepkiyle karşılandı.

ABD'li beyzbolcu Josiah Gray, bu duruma ilişkin "Umarım kasıtlı değildir, eğer öyleyse, bu yanlışın düzeltilmesi gerekir, böylece insanlar onun hikayesini öğrenir." şeklinde yorumda bulundu.

Gray, beyzbol oynamaya yeni başladığı dönemde ailesinin kendisine "Jackie Robinson adında bir adam vardı ve renk bariyerini yıktı." ifadesini hatırlattığını belirtirken, Robinson'un siyah beyzbolcular için bir "öncü" olduğunu vurguladı.

Missouri eyaletinde bulunan Negro Lig Beyzbol Müzesi'nin Başkanı Bob Kendrick, Robinson'un askerlik görevinin sadece beyzbol tarihini değil, aynı zamanda Amerikan toplumunu da değiştirdiğine dikkat çekti. Kendrick, "Jackie ile ilgili bilgilerin temizlenmesi umarım eninde sonunda düzeltilir.." dedi.

Pentagon'un Açıklaması

Pentagon Sözcüsü John Ullyot, konuya dair açıklamasında, Robinson gibi "kahramanları" ırk, cinsiyet veya etnik köken gibi özellikler üzerinden değerlendirmediklerini, yalnızca vatanseverlikleri ve ülkelerine yaptıkları hizmetler üzerinden takdir ettiklerini belirtti.

Ullyot, DEI programlarının birlik ve uyumu bozduğunu, askeri hizmetlerin esas görevi olan savaşma yeteneğini engellediğini ifade etti. Ayrıca, DEI içerikli paylaşımların tüm platformlardan kaldırılması talimatına hızlıca uyulduğunu ve içeriklerin yanlışlıkla kaldırıldığı durumlarda düzeltme için ilgili birimlere talimat verildiğini aktardı.

Jackie Robinson'un Hikayesi

İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD Ordusu'nda görev yapan Jackie Robinson, o dönemde siyahi yolcuların otobüslerde arka koltuklarda oturması zorunlu olmasına rağmen bindiği ordu otobüsünde bu kurala uymayı reddetmiştir. Bu davranışı sonucunda askeri polis tarafından tutuklanmış ve askeri mahkemeye çıkarılmıştır; ancak mahkeme sonucunda suçsuz bulunmuştur.

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