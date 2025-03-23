Pentagon, Ordudan Bilgi Sızdıranlar için Kapsamlı Soruşturma Başlatıyor

Pentagon, Bilgi Sızdırılımına Karşı Sert Önlemler Alıyor

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon), son günlerde yaşanan yetkisiz açıklamalar konusunda kapsamlı bir soruşturma başlatma kararı aldığını duyurdu.

Savunma Bakanlığı'nın Açıklaması

Savunma Bakanı Pete Hegseth'in özel kalem müdürü Joe Kasper, bakanlığın resmi web sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, "Savunma Bakanlığı Ofisi'ndeki müdürlerle hassas iletişimleri içeren ulusal güvenlik bilgileri ile ilgili yetkisiz ifşaların derhal incelenmesi gerekmektedir." sözlerine yer verdi.

Kasper, soruşturmanın derhal başlayacağını ve yasal çerçeveler içinde yalan makinesi teknolojisinin de kullanılacağını belirtti.

Soruşturma Süreci ve Beklentiler

Kasper, yürütülecek soruşturmaların sonuçlarının Savunma Bakanlığına bir rapor halinde sunulacağını ifade etti. Bu raporun, söz konusu yetkisiz ifşaların detaylı bir kaydını ve benzer durumların önlenmesine yönelik önerileri içereceğini vurguladı.

Yetki sınırlarını aşarak bilgi sızdırdığı tespit edilen bireylerin cezai kovuşturmaya tabi tutulacağını da sözlerine ekledi.

Diğer Bakanlıklardan Benzer Önlemler

Ayrıca, ABD İç Güvenlik Bakanlığı da mart ayı başlarında, bakanlık çalışanlarından medyaya yapılan bilgi sızdırmalarını önlemek için yalan makinesi uygulamasını devreye sokacağını açıklamıştı. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, yaptığı bir paylaşımda iki sızdırıcıyı tespit ettiklerini ve bu kişiler hakkında yasal işlem başlatacaklarını bildirdi.

Son olarak, Adalet Bakanlığı da dün, Venezuelalı Tren de Aragua çetesiyle ilgili gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili kendi soruşturmasını başlattığını duyurmuştu.