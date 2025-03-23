Pentagon, Ordudan Bilgi Sızdıranlar için Kapsamlı Soruşturma Başlatıyor

Pentagon, son zamanlarda ordudan yapılan yetkisiz bilgi sızdırmalarıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 04:54
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 04:54
Pentagon, Ordudan Bilgi Sızdıranlar için Kapsamlı Soruşturma Başlatıyor

Pentagon, Bilgi Sızdırılımına Karşı Sert Önlemler Alıyor

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon), son günlerde yaşanan yetkisiz açıklamalar konusunda kapsamlı bir soruşturma başlatma kararı aldığını duyurdu.

Savunma Bakanlığı'nın Açıklaması

Savunma Bakanı Pete Hegseth'in özel kalem müdürü Joe Kasper, bakanlığın resmi web sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, "Savunma Bakanlığı Ofisi'ndeki müdürlerle hassas iletişimleri içeren ulusal güvenlik bilgileri ile ilgili yetkisiz ifşaların derhal incelenmesi gerekmektedir." sözlerine yer verdi.

Kasper, soruşturmanın derhal başlayacağını ve yasal çerçeveler içinde yalan makinesi teknolojisinin de kullanılacağını belirtti.

Soruşturma Süreci ve Beklentiler

Kasper, yürütülecek soruşturmaların sonuçlarının Savunma Bakanlığına bir rapor halinde sunulacağını ifade etti. Bu raporun, söz konusu yetkisiz ifşaların detaylı bir kaydını ve benzer durumların önlenmesine yönelik önerileri içereceğini vurguladı.

Yetki sınırlarını aşarak bilgi sızdırdığı tespit edilen bireylerin cezai kovuşturmaya tabi tutulacağını da sözlerine ekledi.

Diğer Bakanlıklardan Benzer Önlemler

Ayrıca, ABD İç Güvenlik Bakanlığı da mart ayı başlarında, bakanlık çalışanlarından medyaya yapılan bilgi sızdırmalarını önlemek için yalan makinesi uygulamasını devreye sokacağını açıklamıştı. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, yaptığı bir paylaşımda iki sızdırıcıyı tespit ettiklerini ve bu kişiler hakkında yasal işlem başlatacaklarını bildirdi.

Son olarak, Adalet Bakanlığı da dün, Venezuelalı Tren de Aragua çetesiyle ilgili gizli bilgilerin sızdırılmasıyla ilgili kendi soruşturmasını başlattığını duyurmuştu.

İLGİLİ HABERLER

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Özgür Özel'den İstanbul Adalet Sarayı'nda Kritik Açıklamalar
2
Özgür Özel'den Tansiyonu Yükselten Açıklamalar: 'Provokasyona Geçit Vermeyeceğiz'
3
Kocaeli'deki Trafik Kazasında İki Yaralı
4
TÜGVA Başkanı Beşinci'den Sert Tepki: 'Sokağa Çıkma Çağrıları Tehlikeli!'
5
Pentagon, Ordudan Bilgi Sızdıranlar için Kapsamlı Soruşturma Başlatıyor
6
Bakan Yerlikaya: Saraçhane'de Gösterilerde Üzerine Asit Atılan Polis Memuru Var
7
Başakşehir'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!