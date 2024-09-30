Pentagon, Ortadoğu'daki Çatışmaları Genişletmeme Konusunda Kararlı

Pentagon, Ortadoğu'da Çatışmaların Yayılmasına Karşı Tedbir Alıyor

ABD Savunma Bakanlığı, Ortadoğu'da süregelen çatışmaların bölgede daha geniş bir çatışmaya dönüşmesini önlemek konusunda kararlılığını dile getirdi. Pentagon Sözcüsü Tümgeneral Pat Ryder, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, hafta sonu boyunca Ortadoğu'daki gelişmeleri yakından izlediğini açıkladı.

ABD'nin Öncelikleri

Austin'in, ABD vatandaşlarının ve askeri güçlerin korunmasına odaklandığını, ayrıca İsrail'in savunulması ve diplomatik yollarla çatışmanın azaltılmasına yönelik çabalarını sürdürdüğünü belirtti. Pentagon'un açıklamasında, Austin'in İran ve İran destekli grupların durumu istismar etmesine karşı kararlılığına vurgu yapıldı.

Güvenlik Kapasitesinin Artırılması

Pentagon, bölgede önemli miktarda askeri yetenek bulundurduklarını ve güvenlik durumuna göre kuvvetlerini esnek tutmaya devam edeceklerini açıkladı. Üstelik, önümüzdeki günlerde ABD'nin hava savunma destek yeteneklerinin güçlendirilmesi planlanıyor.

Beyrut'taki Gelişmeler ve Uyarılar

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki bir hedefe düzenlediği saldırıda, Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, Lübnan'daki vatandaşlarından krize karşı önlemler almalarını istedi. ABD vatandaşlarının seyahat planlarını gözden geçirmeleri gerektiği vurgulandı.

Pentagon, bölgedeki güvenlik durumu ve olası çatışmaların artma riskine karşı tedbir almayı sürdürüyor.