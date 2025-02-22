Pentagon, Sivil Çalışanlarının Yüzde 5-8'ini İşten Çıkarmayı Planlıyor

Pentagon, Sivil Çalışan İşten Çıkarmalarına İlişkin Planlarını Açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bünyesindeki sivil çalışanların yüzde 5 ila 8'ini işten çıkarma planlarını duyurdu. CNN'in haberine göre, Pentagon'un personel işleri ve savaşa hazırlıktan sorumlu Müsteşarı Darin Selnick, bu işten çıkarma kararlarının tasarruf tedbirleri çerçevesinde alındığını belirtti.

Pentagon'da Çalışan Sayısı ve İlk Hedefler

Selnick, Pentagon'un yaklaşık 950 bin sivil çalışanı bulunduğunu ve işten çıkarılacak çalışanların, verimliliği artırma ve kuvvetlerin savaşa hazır olma durumuna yeniden odaklanmak için seçileceğini ifade etti. İlk olarak, "görev açısından kritik rollere sahip olmayan" ve deneme süresindeki 5 bin 400 çalışanın işten çıkarılması bekleniyor.

Gelecek Planlamaları ve Kritik Görevler

Selnick, personel ihtiyacını değerlendirdikten sonra daha fazla sivil çalışanın işine son verilebileceğini söyledi. "Bakan'ın da ifade ettiği gibi, katkıları kritik olmayan kişilerin görevde tutulması kamu yararına değil. Vergi mükellefleri, iş gücümüzü gözden geçirmemizi hak ediyor" ifadesini kullandı.

CNN'e konuşan Pentagon'dan ismi açıklanmayan yetkililer, siber güvenlik, istihbarat gibi kritik ulusal güvenlik rollerinde çalışanların işten çıkarılmaktan muaf tutulması gereken bireyseller için listeler oluşturduklarını belirtti.

Ordu Üzerindeki Etkiler ve Yeni Değişiklikler

Pentagon'un işten çıkarmalar konusundaki planlarının, ABD ordusuna etkilerini daha kapsamlı şekilde inceleyene kadar durdurulduğu bildirildi. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump, ordudaki israfları araştıracağını açıklamıştı. Savunma Bakanı Hegseth ise genel merkezde ele alınması gereken israflar ve personel sayıları olduğunu belirtmişti.

Trump, Genelkurmay Başkanı Charles Brown'ı görevden alarak yerine Dan Caine'i aday göstermişti. Ayrıca, Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanı Oramiral Lisa Franchetti ve Hava Kuvvetleri İkinci Komutanı Orgeneral Jim Slife'ın da görevden alındığı duyurulmuştu.