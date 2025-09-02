Pentagon'un 600 Askeri Avukatı Göçmenlik Davalarına Göndermesi İddiası

AP belgeleri Hegseth'in yetki verdiğini gösteriyor

The Associated Press (AP) tarafından incelenen 27 Ağustos tarihli belgeye göre, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth Pentagon'da görevli askeri avukatlara göçmenlik davalarında yargıçlık yapmaları için yetki verdiği öne sürüldü.

Belgede, Pentagon'da çalışan yaklaşık 600 askeri avukatın, göçmenlere yönelik davalarda görev yapmak üzere Adalet Bakanlığına gönderilmesinin Bakan Hegseth'in emriyle onaylandığı belirtildi. Ordu, bu 600 kişiden hem asker hem de sivillerden oluşan 150 kişilik bir avukat grubunu "mümkün olan en kısa sürede" Adalet Bakanlığına göndermeye başlayacağını ifade ediyor.

Beyaz Saray'dan bir yetkili, yönetimin göçmenlik davalarındaki birikimi çözmek için çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini; bunların arasında ek göçmenlik hakimlerinin işe alınmasının da bulunduğunu açıkladı. Yetkili, konunun "karar bekleyenler de dahil olmak üzere herkesin etrafında toplanabileceği bir öncelik" olması gerektiğini vurguladı.

ABD'de göçmenlik mahkemelerinin son yıllarda karşılaştığı dava birikiminin yaklaşık 3,5 milyon olduğu ve bu yükün yargı sürecini zora soktuğu kaydedildi.