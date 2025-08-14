Pentagon: Washington'a Sevk Edilen 800 Ulusal Muhafız Görev Yerlerine Yerleşti

Pentagon Sözcüsü Kingsley Wilson'dan açıklama

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Başkan Donald Trump'ın Washington'da "güvenliği artırmak ve suçu önlemek" amacıyla aldığı kararın ardından sevk edilen 800 Ulusal Muhafızın tamamının kentteki görev yerlerine yerleştirildiğini duyurdu.

Pentagon Sözcüsü Kingsley Wilson, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bölgeye gönderilen Ulusal Muhafızların belirlenen yerlere yerleştirildiğini ve görevlerine başladığını bildirdi.

Wilson, bu askerlerin silahlı olmadığını ve gözaltına alma gibi kolluk görevleri üstlenmeyeceklerini vurguladı, ancak gerekmesi halinde kolluk görevlerine destek verebilecek hazırlıkta olduklarını söyledi.

Başkent Washington'da güvenliği sağlamak ve suç oranlarını düşürmek amacıyla "kamu güvenliği acil durumu" ilan eden Başkan Trump, Washington polisinin federal kontrol altına alınacağını ve Ulusal Muhafızların kente getirileceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı ayrıca, bu amaçla Washington DC Özerklik Yasası'nın 740. maddesi'ni devreye soktuğunu belirterek, "Washington'da kanun ve düzeni ve kamu güvenliğini yeniden tesis etmek için Ulusal Muhafızları görevlendiriyorum ve onlar görevlerini düzgün bir şekilde yerine getirmelerini sağlayacağız. Gerekirse orduyu da buraya getireceğim." diye konuşmuştu.