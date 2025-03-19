Pera Müzesi'nde İki Yeni Sergi: 'Çok İş Var Yapacak' ve 'Ay Işığıyla Dans' Açılıyor

Pera Müzesi, 'Çok İş Var Yapacak' ve 'Ay Işığıyla Dans' sergileri ile sanatseverleri ağırlıyor. Sergiler 17 Ağustos'a kadar açık kalacak.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 17:02
Pera Müzesi'nde İki Yeni Sergi: 'Çok İş Var Yapacak' ve 'Ay Işığıyla Dans' Açılıyor

Pera Müzesi'nde İki Yeni Sergi Açılıyor

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, 20. kuruluş yılı etkinlikleri çerçevesinde iki önemli sergiyi sanatseverlerle buluşturuyor. "Çok İş Var Yapacak" ve "Ay Işığıyla Dans" sergileri, yarından itibaren ziyaret edilebilecek.

Çok İş Var Yapacak: Samih Rifat'ın Eserleri

Samih Rifat'ın disiplinlerarası üretimlerini bir araya getiren "Çok İş Var Yapacak" sergisi, Rifat’ın düşünsel dünyasına ışık tutmakta. Bu sergi, Rifat'ın çalışmaları, fotoğrafları, çevirileri ve şiirleri ile zenginleştirilmiş bir içerik sunuyor.

Serginin fotoğraf editörlüğünü Esra Özdoğan ve Ahmet Elhan üstlenirken, sergi ve katalog tasarımı Bülent Erkmen tarafından hazırlandı. Küratoryal danışmanlığını üstlenen Serhan Ada, Rifat'ın Pera Müzesi’ne katkı vermiş entelektüel bir figür olduğunu vurguladı ve sergiyi bir sanat ve düşünce eylemi olarak tanımladı.

Ay Işığıyla Dans: Marcel Dzama'nın İlk Kişisel Sergisi

Kanadalı sanatçı Marcel Dzama‘nın Türkiye'deki ilk kişisel sergisi olan "Ay Işığıyla Dans", görsel sanat, film ve heykel gibi çeşitli disiplinleri bir araya getiriyor. Bu sergi, Dzama'nın sanatçı arkadaşı Raymond Pettibon ile gerçekleştirdiği ortak çalışmalar da dahil olmak üzere, izleyiciyi bir sanatsal yolculuğa davet ediyor.

Dzama, sergisinin geleceğe dair umut ve neşe mesajı içerdiğine dikkat çekti. Geceleri dolunay ile çalışmanın kendisine ilham verdiğini belirten sanatçı, "Daha çok etkili ve takıntılı bir şekilde çalışıyorum" ifadesini kullandı. Çizim, heykel ve video çalışmaları ile ortam değişikliğinin getirdiği yenilikten keyif aldığını vurguladı.

Sergide, Dzama'nın günümüze dair eleştirel bakışını yansıtan eserlerinde "Kafirler", "Bir Satranç Oyunu", "Ay'da Yaşamak" ve "Ölüm Disko Dansı" gibi video eserleri öne çıkıyor.

Bütün sanatseverler, bu iki etkileyici sergiyi 17 Ağustos'a kadar ziyaret edebilirler.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nin 20. kuruluş yılı kapsamında hazırlanan "Çok İş Var...

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nin 20. kuruluş yılı kapsamında hazırlanan "Çok İş Var Yapacak" ve "Ay Işığıyla Dans" sergileri, yarın ziyarete açılacak. Serginin küratoryal danışmanlığını yapan Serhan Ada, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nin 20. kuruluş yılı kapsamında hazırlanan "Çok İş Var...

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nin 20. kuruluş yılı kapsamında hazırlanan "Çok İş Var Yapacak" ve "Ay Işığıyla Dans" sergileri, yarın ziyarete açılacak. Serginin küratoryal danışmanlığını yapan Serhan Ada, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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