Peren Birsaygılı Mut'tan 'İsrail'in Zihin Haritası': Siyonist Edebiyat Üzerine Çarpıcı İnceleme

Yazar Peren Birsaygılı Mut'un Yeni Kitabı Yayında

Yazar Peren Birsaygılı Mut, İsrail'in kurucu edebi ve düşünsel altyapısını irdelediği yeni eseri 'İsrail'in Zihin Haritası: Siyonist Edebiyat' ile dikkat çekiyor. Bu kitapta, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de kuruluşuna katkı sağlayan 30 siyonist yazarın portrelerini, eserlerini ve dönemin yayın organlarını kapsamlı bir şekilde analiz etti.

Filistin Edebiyatına Katkı Hedefi

Mut, kitabında gerçekleştirdiği çalışmanın, Türkiye'deki Filistin literatürüne önemli katkılar sunmayı amaçladığını belirtti. 2008-2009 yıllarında Türkiye'de Filistin edebiyatının yeterince tanınmadığını ifade eden Mut, sadece ünlü Filistinli şair Mahmud Derviş ile sınırlı kalındığını vurguladı. Bu eksikliği gidermek adına Filistin edebiyatı üzerine çalışmalar yapmaya karar verdiğini açıkladı.

Belgesel Çalışmaları ve İlk Kitap

Mut, eşiyle birlikte önemli Filistinli edebiyatçılar hakkında bir belgesel yapma hayalini gerçekleştirdi. 2014 yılında 'Sürgündeki Sevda Filistin' adıyla yayımlanan belgeselde Mahmud Derviş, Gassan Kenefani, Fatma Tuğan, Naci El-Ali ve Semih El-Kasım gibi isimler ele alındı. Ardından 2017 yılında 'Zeytin Ağaçlarının Arasında Filistin Direniş Edebiyatından Portreler' isimli ilk kitabını yayımladı.

Filistin Direnişi ve Edebiyat

Peren Birsaygılı Mut, Filistin direnişinin tarihi sürecini ve edebiyatını 1920'lerden itibaren ele alarak, bu dönemde yaşanan önemli olaylara değindi. O dönemde siyonist göçün başladığını ve buna karşı Filistinli yazarların eserleriyle direniş gösterdiğini açıkladı. Türkiye'nin Milli Mücadele dönemindeki sürecin benzerini Filistin halkının da yaşadığını ifade etti.

Gelecek Projeleri ve Çalışmalar

İkinci ve üçüncü kitaplarını sırasıyla 'Kalem ve Tüfek: Büyük Filistin İsyanı'ndan Portreler' ve İzzeddin el-Kassam üzerine kaleme aldığını belirten Mut, Filistin edebiyatı üzerine sürekci çalışmalar yapma arzusunu yineledi. 'İsrail'in Zihin Haritası' ile birlikte siyonist edebiyatı derinlemesine inceleyerek, bu alandaki tarihsel bağlamı ve evrimi ortaya koymayı hedefliyor.

Yazar Peren Birsaygılı Mut, İsrail'in kuruluşuna katkı sağlayan 30 siyonist yazarın portrelerini, eserlerini ve dönemin yayın organlarını analiz etti.

Yazar Peren Birsaygılı Mut, İsrail'in kuruluşuna katkı sağlayan 30 siyonist yazarın portrelerini, eserlerini ve dönemin yayın organlarını analiz etti.