Pervari'de Geçittepe Grup Köy Yolu Kar Nedeniyle Kapandı
Siirt İl Özel İdaresi ekipleri bölgede yol açma çalışmalarına başladı
Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Geçittepe grup köy yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı.
Yolun kapandığına dair gelen ihbarlar üzerine Siirt İl Özel İdaresi Karla Mücadele Ekipleri, bölgeye sevk edilerek yol açma çalışmalarına başladı. Ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Yetkililer, yolda mahsur kalınmaması için güzergâhı kullanacak sürücüleri kar lastiği ve zincir kullanmaları konusunda uyardı.
Bölgede kar yağışının aralıklarla devam ettiği bildirildi.
