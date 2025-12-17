DOLAR
Pervari'de Minibüs Şarampole Devrildi — 5 Kişi Yaralanmadı

Siirt'in Pervari ilçesi Cemekare Yaylası'nda kar nedeniyle kontrolden çıkan minibüs şarampole devrildi; araçtakilerden 5 kişi yara almadan kurtuldu.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 18:16
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 18:16
Pervari'de Minibüs Şarampole Devrildi — 5 Kişi Yaralanmadı

Pervari'de Minibüs Şarampole Devrildi

Olayın Detayları

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Cemekare Yaylası yakınlarında seyir halinde olan bir yolcu minibüsü, yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarına yan yattı ve şarampole devrildi.

Kazada minibüste bulunan 5 kişi yara almadan kurtuldu. Olayın ihbarı üzerine bölgeye Siirt İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi.

Ekipler, minibüse ulaşarak aracı bulunduğu yerden kurtardı. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Pervari'de yolcu minibüsü yan yattı

Pervari'de yolcu minibüsü yan yattı

