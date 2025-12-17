Pervari'de Minibüs Şarampole Devrildi — 5 Kişi Yaralanmadı

Pervari'de Minibüs Şarampole Devrildi

Olayın Detayları

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Cemekare Yaylası yakınlarında seyir halinde olan bir yolcu minibüsü, yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarına yan yattı ve şarampole devrildi.

Kazada minibüste bulunan 5 kişi yara almadan kurtuldu. Olayın ihbarı üzerine bölgeye Siirt İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi.

Ekipler, minibüse ulaşarak aracı bulunduğu yerden kurtardı. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

