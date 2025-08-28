Peskov: Kuzey Akım Soruşturmasının Devam Etmesi Cesaret Verici

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 2022'de Kuzey Akım boru hatlarında yaşanan patlamalara ilişkin yürütülen soruşturmada Rusya ile temas kurulmadığını açıkladı. Peskov, soruşturmanın sürmesinin kendileri için olumlu bir işaret olduğunu vurgulayarak, "Soruşturmanın devam ediyor olması ise kesinlikle cesaret verici ve bir sonuca bağlanacağına inanmak istiyoruz." dedi.

Peskov'un Moskova'daki açıklamaları

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlarken, İtalyan polisinin Kuzey Akımı doğal gaz boru hatlarına düzenlenen sabotajda şüpheli olarak bir Ukrayna vatandaşını gözaltına almasını da değerlendirdi. Bu bağlamda Peskov, "Rus tarafıyla herhangi bir temas kurulmadı. Bu terörist saldırının hemen ardından Rusya'ya karşı başlatılan acımasız girişimleri hatırlatmak isterim." ifadelerini kullandı.

Peskov ayrıca, Batılı bazı yetkililer ve basın kuruluşlarının Rusya'ya yönelik suçlamalarını hatırlatarak, soruşturmanın devam etmesinin güven verici olduğunu ve olayın aydınlatılacağına dair beklentilerini yineledi.

Kuzey Akım hatlarının mevcut durumu ve enerji piyasası değerlendirmesi

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 hatları, 2022'deki patlamalar sonucunda hasar görmüştü. Rus enerji şirketi Gazprom, dört hattan üçünün zarar gördüğünü, bir hattın ise kullanılabilecek durumda kaldığını açıklamıştı.

Peskov ayrıca, Ukrayna'nın Rusya'daki rafinelere düzenlediği saldırıların ardından artan benzin fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu; Rus akaryakıt piyasasının istikrarlı olduğunu ve hükümetin gerekli önlemleri aldığını söyledi.