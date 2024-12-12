Peskov: Macaristan’ın Ateşkes Teklifi Ukrayna tarafından Reddedildi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Ukrayna ile Noel zamanı ateşkes ve tutuklu takası yapılması teklifinin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından reddedildiğini duyurdu.

Peskov, Orban ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesine dair bilgiler verirken, "Orban, Noel arifesinde Rusya ile Ukrayna arasında büyük bir tutuklu değişimi yapılması ve Noel’de ateşkes ilan edilmesi önerisinde bulundu." dedi.

Ukrayna tarafının bu önerilere olumsuz yanıt verdiğini belirten Peskov, "Zelensky'nin ve çevresinin sosyal medyadaki tepkilerine bakılırsa Ukrayna tarafı Orban'ın tüm önerilerini reddetti." şeklinde konuştu.

Ayrıca, Peskov, Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB), Putin ile Orban’ın telefon görüşmesinin hemen ardından Macaristan’ın Moskova Büyükelçiliğine, değişim yapılabileceklerden oluşan bir tutuklu listesi gönderdiğini de ifade etti.

Orban ve Putin’in dünkü görüşmesinde Ukrayna ve Suriye’deki durumun değerlendirildiği bildirilmişti. Zelenskiy ise Orban'ın Putin ile yaptığı telefon görüşmesine tepki gösterdi, ancak Macar lider bunun "barış için çaba sarf ettiğini" açıkladı.