Peskov: Putin-Trump Alaska Zirvesinin Sonucunu Tahmin Etmek Hata

Yayın Tarihi: 14.08.2025 19:57
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 19:57
Görüşme öncesi Kremlin değerlendirmesi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Vladimir Putin ile Donald Trump arasında Anchorage, Alaska'da yarın yapılacak görüşmenin sonucunu önceden tahmin etmenin yanlış olacağını söyledi.

"Görüşmenin ne yönde ilerleyeceğini göreceğiz. Sonucu tahmin etmeye çalışmak büyük bir hata"

Peskov, uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un 6 Ağustos'ta Rusya’yı ziyaret ederek Putin tarafından kabul edildiğini anımsattı. Peskov, "Bazı sinyaller verildi, bazıları alındı. Bu da zirveye zemin hazırladı." dedi.

Görüşmenin kısa sürede organize edildiğini ancak hazırlıkların eksiksiz yapıldığını belirten Peskov, "Amerikalıların daha önce Rusya ile ilişkileri kopardığını, bu nedenle normal ilişkilere dönmenin zor olduğunu" vurguladı.

Zirve gündemi: Ukrayna ve ağır konular

Peskov, görüşmede Ukrayna krizi gibi karmaşık ve çok katmanlı konuların ele alınacağını söyledi: "Bu mesele çok karmaşık ve çok katmanlı. İki ülke liderinin sorunları diyalog yoluyla çözme yönünde gösterdiği siyasi iradeden hareket ediyoruz."

Avrupa ile bu sorunun çözülemeyeceğine işaret eden Peskov, Putin ile Trump’ın en ağır konuları istişare etmeye hazır olduklarını kaydetti.

Peskov, görüşmenin ardından iki liderin ortak basın toplantısı düzenlemesinin beklendiğini belirterek, "Herhangi bir belgenin imzalanması öngörülmüyor, bu yönde hazırlık yapılmadı. Ancak ortak basın toplantısı planlandığına göre, Putin elde edilecek uzlaşıları ve ortaya çıkan anlayış çerçevesini paylaşacaktır."

Görüşmenin sonucuna ilişkin soruya Peskov, "Görüşmenin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz. Sonucu tahmin etmeye çalışmak büyük bir hata olur." yanıtını verdi.

Trump'ın yaklaşımı ve Putin'in programı

Peskov, Trump’ın sorunların çözümüne yönelik yaklaşımını övgüyle anlatarak, "Trump, en ağır sorunların çözümüne yönelik sıra dışı yaklaşım sergiliyor. Bu, Moskova ve Putin tarafından takdir ediliyor. Putin, Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinin bizim için daha uygun olduğunu sürekli vurguluyor. Trump da bu konuda samimi bir şekilde yardımcı olmak istiyor. İki Başkan, sorunları diyalog yoluyla çözme konusunda karşılıklı olarak siyasi irade gösteriyor. Bu çok iyi. Bu görüşmeden ne çıkacağını göreceğiz."

Kremlin Sözcüsü ayrıca, Putin’in Alaska yolculuğu sırasında bazı Rus bölgelerine uğrayacağını söyledi.

