DOLAR
41,16 0,02%
EURO
48,05 -0,17%
ALTIN
4.709,31 0,11%
BITCOIN
4.610.606,66 0,14%

Petro'dan BM'de Filistin için Barış Gücü Önerisi

Gustavo Petro, Kolombiya'nın 2026'da BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğinde Filistin için barış gücü önerileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 03:27
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 03:27
Petro'dan BM'de Filistin için Barış Gücü Önerisi

Petro'dan BM'de Filistin için Barış Gücü Önerisi

Bogota'da ulusa sesleniş: Kolombiya, 2026'da Güvenlik Konseyi'nde inisiyatif alacak

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, başkent Bogota'da yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında ülkesinin 2026'da Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne geçici üye olarak katılacağını ve bu platformda Filistin için bir barış gücü gönderilmesini önereceğini duyurdu.

Petro, konuşmasında Filistin halkının maruz kaldığı soykırım karşısında uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini vurguladı ve ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'ndeki barış girişimlerini sık sık engellediğine dikkat çekti.

"Bu öneriyi, Bolivar’ın ülkesi Kolombiya olarak BM Genel Kurulu’na taşıyacağız. Filistin’deki soykırımın sona erdirilmesi için barış gücüne ihtiyaç var. Kolombiya’nın da bu güce katılması gerekiyor."

Petro, İsrail’in Gazze’deki saldırılarının küresel barışı tehdit ettiğini belirterek "Gazze’ye düşen bombalar, Bogota, Karakas, Quito ve Buenos Aires’e de düşebilir." ifadelerini kullandı.

Kolombiya, Haziran 2025'te BM Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerde Latin Amerika ve Karayipler grubunu temsilen BM Güvenlik Konseyi’nin geçici üyeliğine seçilmişti.

Ayrıca hükümet, Gazze'deki saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini resmen duyurmuştu.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da BİLSEM Öğretmenlerine 'HERTZ' Haberleşme ve Radyo Teknolojileri Eğitimi Başladı
2
Erdoğan: 'Muhammedi Muhabbet Bağı Bizi Birleştiriyor'
3
Manisa'da görme engelli kayıp kişi dere yatağında ölü bulundu
4
Ankara Altındağ'da Baba İki Çocuğunu Bıçakladı, İntihar Girişiminde Bulundu
5
Süleymaniye'de Talabani Kuzenler Çatışması: 23 Kişi Öldü İddiası
6
MEB'den 'Zilsiz Okul' Kararı: 2025-2026 Eğitim Yılında Uygulanacak
7
Trump: Putin'le Zirve Kötü Geçerse 'Çekip Giderim'

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor