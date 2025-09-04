Petro'dan BM'de Filistin için Barış Gücü Önerisi

Bogota'da ulusa sesleniş: Kolombiya, 2026'da Güvenlik Konseyi'nde inisiyatif alacak

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, başkent Bogota'da yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında ülkesinin 2026'da Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne geçici üye olarak katılacağını ve bu platformda Filistin için bir barış gücü gönderilmesini önereceğini duyurdu.

Petro, konuşmasında Filistin halkının maruz kaldığı soykırım karşısında uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini vurguladı ve ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'ndeki barış girişimlerini sık sık engellediğine dikkat çekti.

"Bu öneriyi, Bolivar’ın ülkesi Kolombiya olarak BM Genel Kurulu’na taşıyacağız. Filistin’deki soykırımın sona erdirilmesi için barış gücüne ihtiyaç var. Kolombiya’nın da bu güce katılması gerekiyor."

Petro, İsrail’in Gazze’deki saldırılarının küresel barışı tehdit ettiğini belirterek "Gazze’ye düşen bombalar, Bogota, Karakas, Quito ve Buenos Aires’e de düşebilir." ifadelerini kullandı.

Kolombiya, Haziran 2025'te BM Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerde Latin Amerika ve Karayipler grubunu temsilen BM Güvenlik Konseyi’nin geçici üyeliğine seçilmişti.

Ayrıca hükümet, Gazze'deki saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini resmen duyurmuştu.