Petro'dan Duque'ye Sert Eleştiri: Netanyahu Ziyareti 'Soykırım'ı Hatırlattı

Petro, Duque'nin Netanyahu ziyaretini sosyal medyadan 'soykırım' hatırlatmasıyla eleştirirken, Kolombiya 3 Mayıs'ta İsrail'le diplomatik ilişkileri kesti.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 03:17
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 03:17
Kolombiya Cumhurbaşkanı sosyal medya üzerinden selefini hedef aldı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, selefi eski Cumhurbaşkanı Ivan Duque'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yaptığı ziyareti soykırım hatırlatması yaparak eleştirdi.

Petro, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Duque'nin İsrail'de Netanyahu ile yaptığı görüşmenin haberini alıntıladı.

Petro'nun paylaşımı: "Bir soykırım olmasının, insanların açlıktan ölmesinin, çocukların bombalanmasının onlar için hiçbir önemi yok, aynı şeyi (Duque'nin siyasi çizgisini kast ederek) Kolombiya'da da yaptılar. Vicdanlarını kaybettiler."

Duque'nin paylaşımı: Eski Cumhurbaşkanı Ivan Duque, X hesabından yaptığı, İsrail ziyaretinde Netanyahu ile görüşmesinin fotoğrafını da eklediği paylaşımda, "İsrail Devleti’ni ziyaret etmek ve Kolombiya halkının yakın dostu ve müttefiki olan Başbakan Netanyahu ile görüşmek her zaman bir onurdur. 2018 ile 2022 yılları arasında güçlü bir yatırım ve ticaret gündemini birlikte ileriye taşıdık." değerlendirmesinde bulundu.

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini resmen duyurmuştu.

Eski Cumhurbaşkanı Duque ise İsrail ile diplomatik ilişkileri kesen Petro hükümetini eleştirmişti.

