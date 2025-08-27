Petro'dan Gimenez'e Sert Yanıt: 'Latin Amerika Başkanlarını Mahkum Etme Hakkınız Yok'

Petro'nun sosyal medya tepkisi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, kendisini hapis cezasıyla tehdit eden ABD'li Kongre üyesi Carlos Gimenez'e sert tepki gösterdi. Petro, bu yanıtı Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından duyurdu.

Gimenez'in paylaşımını alıntılayan Petro, Gimenez'in sözlerini aktardı: "Gustavo Petro kendi hapis kararını imzaladı." Bu ifadeye yönelik olarak Cumhurbaşkanı Petro, şu ifadelerle karşılık verdi:

"Sizin Latin Amerika’da halk tarafından seçilmiş herhangi bir devlet başkanını mahkum etmeye hakkınız yok. Pinochet’i (eski diktatör Şili Devlet Başkanı) mahkum edebilirdiniz ama o müttefikiniz çıkmıştı. Benim elimde, Venezuela’ya geçen Kolombiya kokainini satın alanların kanıtları var ve eğer hakikat hapse mal olacaksa, o zaman hapse de girerim, çavuş."

Gimenez, Petro'nun X hesabındaki "Cartel de los Soles diye bir örgüt yok" açıklamasını hedef alarak, "Gustavo Petro, kendi hapis kararını imzaladı. ABD Kongresi'nde biz bunu şaka olarak görmeyeceğiz. Aksine, bu son derece ciddi bir durum." ifadelerini kullanmıştı.

Arka plan — Ne olmuştu?

Petro, 26 Ağustos'taki açıklamasında ABD'nin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "Cartel de los Soles" adlı yapının liderliğini üstlendiği iddialarına tepki göstermiş ve "Cartel de los Soles diye bir örgüt yok, bu, aşırı sağın kendilerine itaat etmeyen hükümetleri devirmek için uydurduğu bir bahane." demişti.

ABD hükümeti, 8 Ağustos'ta Maduro’nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini duyurmuştu. Maduro hakkında, on yılı aşkın süredir ABD’ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "Cartel de los Soles"'in liderliğini yaptığı öne sürülüyor.

Ayrıca, ABD Hazine Bakanlığı'nın 25 Temmuz'da "Cartel de los Soles"'i Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist olarak tanımladığı bildirilmişti.