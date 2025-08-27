DOLAR
41,04 0%
EURO
47,71 0,19%
ALTIN
4.463,34 0,22%
BITCOIN
4.573.274,35 -0,08%

Petro'dan Gimenez'e Sert Yanıt: 'Latin Amerika Başkanlarını Mahkum Etme Hakkınız Yok'

Gustavo Petro, kendisini hapisle tehdit eden ABD'li Kongre üyesi Carlos Gimenez'e sosyal medyadan tepki gösterdi; "Latin Amerika'da halk tarafından seçilmiş devlet başkanlarını mahkum etmeye hakkınız yok" dedi.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 05:57
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 05:57
Petro'dan Gimenez'e Sert Yanıt: 'Latin Amerika Başkanlarını Mahkum Etme Hakkınız Yok'

Petro'dan Gimenez'e Sert Yanıt: 'Latin Amerika Başkanlarını Mahkum Etme Hakkınız Yok'

Petro'nun sosyal medya tepkisi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, kendisini hapis cezasıyla tehdit eden ABD'li Kongre üyesi Carlos Gimenez'e sert tepki gösterdi. Petro, bu yanıtı Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından duyurdu.

Gimenez'in paylaşımını alıntılayan Petro, Gimenez'in sözlerini aktardı: "Gustavo Petro kendi hapis kararını imzaladı." Bu ifadeye yönelik olarak Cumhurbaşkanı Petro, şu ifadelerle karşılık verdi:

"Sizin Latin Amerika’da halk tarafından seçilmiş herhangi bir devlet başkanını mahkum etmeye hakkınız yok. Pinochet’i (eski diktatör Şili Devlet Başkanı) mahkum edebilirdiniz ama o müttefikiniz çıkmıştı. Benim elimde, Venezuela’ya geçen Kolombiya kokainini satın alanların kanıtları var ve eğer hakikat hapse mal olacaksa, o zaman hapse de girerim, çavuş."

Gimenez, Petro'nun X hesabındaki "Cartel de los Soles diye bir örgüt yok" açıklamasını hedef alarak, "Gustavo Petro, kendi hapis kararını imzaladı. ABD Kongresi'nde biz bunu şaka olarak görmeyeceğiz. Aksine, bu son derece ciddi bir durum." ifadelerini kullanmıştı.

Arka plan — Ne olmuştu?

Petro, 26 Ağustos'taki açıklamasında ABD'nin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "Cartel de los Soles" adlı yapının liderliğini üstlendiği iddialarına tepki göstermiş ve "Cartel de los Soles diye bir örgüt yok, bu, aşırı sağın kendilerine itaat etmeyen hükümetleri devirmek için uydurduğu bir bahane." demişti.

ABD hükümeti, 8 Ağustos'ta Maduro’nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini duyurmuştu. Maduro hakkında, on yılı aşkın süredir ABD’ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "Cartel de los Soles"'in liderliğini yaptığı öne sürülüyor.

Ayrıca, ABD Hazine Bakanlığı'nın 25 Temmuz'da "Cartel de los Soles"'i Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist olarak tanımladığı bildirilmişti.

İLGİLİ HABERLER

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş Göksun'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı
2
TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları
3
Bursa'da motosiklet devrildi: 2 kişi ağır yaralandı
4
Trabzon Of'ta Denizde Kaybolan Çocuk İçin Arama-Kurtarma Başladı
5
Bankalardan 90.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı! Son Günler
6
Balıkesir Sındırgı'da 4,4 Büyüklüğünde Deprem — Saat 05.46
7
Petro'dan Gimenez'e Sert Yanıt: 'Latin Amerika Başkanlarını Mahkum Etme Hakkınız Yok'

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025