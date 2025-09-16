Petro'dan Trump'a Tepki: Venezuela'dan Gelen Botun Vurulması 'Cinayet'

Kolombiya lideri Washington'ın Karayip operasyonunu sert sözlerle eleştirdi

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin Karayip Denizi'ndeki askeri faaliyetlerine ilişkin başkent Bogota'daki Casa de Nariño'da açıklama yaptı.

Petro, ABD güçlerinin Venezuela'dan yola çıkan bir botu vurmasına ilişkin olarak şunları söyledi:

"Üç kişi taşıyan başka bir tekneyi daha yok ettiler. Kokain taşıyor olsalar bile, zırhsız ve silahsız bir teknede üç kişiyi füzeyle öldürmek cinayettir. ABD hükümeti Latin Amerikalıları kendi topraklarında katlediyor."

Petro, ABD'nin saldırıyı Venezuela kara sularında gerçekleştirdiğini savundu ve operasyonu şu sözlerle değerlendirdi:

"Eğer ABD hükümetine savunmasız Latin Amerikalıları öldürme hakkı tanıyan Latin Amerikalılar varsa, onlar kendi halkına ihanet ediyor."

Kolombiya lideri ayrıca ülkesinin askeri bağımsızlığına vurgu yaparak, ABD silahlarına bağımlılığın sona ermesi gerektiğini belirtti ve şunları ekledi:

"ABD'nin artık bizi bir şeylere zorlamasını istemiyoruz, bize baskı yapılıyor. Nasıl yapacağımızı düşüneceğiz ancak Kolombiya ordusu ve silahlı kuvvetlerin ABD silahlarına bağımlılığı sona ermeli. Ne sadaka istiyoruz ne de hediye."

Petro, Kolombiya ordusunun silahlarını satın almasının ya da kendi kaynaklarıyla üretmesinin zamanının geldiğini vurguladı; aksi halde ulusal egemenliğin sağlanamayacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Venezuela'dan ayrılan uyuşturucu yüklü bir bottaki 3 kişiyi uluslararası sularda öldürdüklerini duyurmuştu.