DOLAR
41,15 0%
EURO
47,98 -0,42%
ALTIN
4.710,53 0,08%
BITCOIN
4.607.329,11 0,18%

Petro'dan Trump'ın göçmen politikasına sert eleştiri

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Riohacha'daki 15. Dünya Göç ve Kalkınma Forumu'nda Trump'ın göçmen politikalarını 'toplama kampı' benzetmesiyle eleştirdi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 00:08
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 00:08
Petro'dan Trump'ın göçmen politikasına sert eleştiri

Petro'dan Trump'ın göçmen politikasına sert eleştiri

Riohacha'da 15. Dünya Göç ve Kalkınma Forumu'nda tepki

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin göçmenlere yönelik uygulamalarını sert sözlerle eleştirdi. Petro, konuşmasını Riohacha kentinde düzenlenen 15. Dünya Göç ve Kalkınma Forumu Zirvesi sırasında yaptı.

Petro, sözlerinde şunları söyledi: "Mayalar, Aztekler, İnkalar ve pek çok halk başını dik tutmalıdır, çünkü Trump'ın göçmenlerin suçlu olduğunu söylemesine ve toplama kamplarına benzeyen hapishaneler kurmasına izin verilemez. Bu, Hitler'in yaptıklarının tekrarından başka bir şey değildir."

Zirveye Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 40 ülkenin temsilcileri davet edildi. Etkinlikte kadınların küresel göç ve kalkınmadaki rolü, çocuk ve gençlerin geleceğin şekillenmesindeki etkisi, medya ve kültürün etkileşimi, iklim değişikliği, bölgesel işbirliği, göç yönetimi, düzenli göç yollarının iyileştirilmesi ile teknoloji ve dijitalleşme gibi konular ele alınacak.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü ve ilgili kurumların hazırladığı rapora göre, bu yılın 7 ayında yaklaşık 14 bin göçmen, ABD ve Meksika'dan çeşitli nedenlerle geri dönerek Kolombiya'ya ulaştı.

Petro, Trump'ın göçmen politikalarına yönelik daha önce de sert eleştirilerde bulunmuş; bu eleştiriler iki ülke arasında diplomatik gerilimlere yol açmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Özgür Özel Zeytinburnu'da: 'Susmayacağız, teslim olmayacağız'
2
Gaziantep'te 'Et Bankası' Mühürlendi: Tüketim Tarihi Geçmiş Et Satışı İddiası
3
Uşak'ta Tekstil Fabrikası ve Depoda Yangın — İtfaiye Müdahalesi Sürüyor
4
Petro'dan Trump'ın göçmen politikasına sert eleştiri
5
Gündem Özeti — 4 Eylül 2025: Siyaset, Ekonomi ve Spor Ajandası
6
Güneşin Karanlığında Kosova'nın Galası Kanyon AVM Paribu Cineverse'de
7
Kayseri'de Keçe Fabrikası Yangını: Müdahale Sürüyor

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor