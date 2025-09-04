Petro'dan Trump'ın göçmen politikasına sert eleştiri

Riohacha'da 15. Dünya Göç ve Kalkınma Forumu'nda tepki

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin göçmenlere yönelik uygulamalarını sert sözlerle eleştirdi. Petro, konuşmasını Riohacha kentinde düzenlenen 15. Dünya Göç ve Kalkınma Forumu Zirvesi sırasında yaptı.

Petro, sözlerinde şunları söyledi: "Mayalar, Aztekler, İnkalar ve pek çok halk başını dik tutmalıdır, çünkü Trump'ın göçmenlerin suçlu olduğunu söylemesine ve toplama kamplarına benzeyen hapishaneler kurmasına izin verilemez. Bu, Hitler'in yaptıklarının tekrarından başka bir şey değildir."

Zirveye Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 40 ülkenin temsilcileri davet edildi. Etkinlikte kadınların küresel göç ve kalkınmadaki rolü, çocuk ve gençlerin geleceğin şekillenmesindeki etkisi, medya ve kültürün etkileşimi, iklim değişikliği, bölgesel işbirliği, göç yönetimi, düzenli göç yollarının iyileştirilmesi ile teknoloji ve dijitalleşme gibi konular ele alınacak.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü ve ilgili kurumların hazırladığı rapora göre, bu yılın 7 ayında yaklaşık 14 bin göçmen, ABD ve Meksika'dan çeşitli nedenlerle geri dönerek Kolombiya'ya ulaştı.

Petro, Trump'ın göçmen politikalarına yönelik daha önce de sert eleştirilerde bulunmuş; bu eleştiriler iki ülke arasında diplomatik gerilimlere yol açmıştı.