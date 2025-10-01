Petro: Küresel Sumud Filosu'na Saldırı 'Uluslararası Hukukun İhlali' Olur

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'na saldırının "uluslararası hukukun bariz ihlali ve insanlığa karşı suç" olacağını söyledi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 10:55
Petro'nun açıklamaları

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in ablukasını kırmak amacıyla Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'na yönelik bir saldırının "uluslararası hukukun bariz ihlali ve insanlığa karşı suç" olacağını belirtti.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı mesajda filonun "yüksek riskli bölgeye girdiğine" dikkat çekti. Paylaşımında, "Dron aktiviteleri artıyor ve bilinmeyen gemiler radarda tespit ediliyor." ifadesini kullandı ve gemilerdeki herkesin İsrail saldırısı beklentisiyle can yeleklerini giymiş hazır halde beklediğini aktardı.

Petro, "Bu insani görevde Kolombiyalı vatanseverler Manuela Bedoya ve Luna Barreto dahil güvertedeki 500'ü aşkın sivil ve gönüllünün hayatına ve onuruna tam saygı talep ediyoruz. Bu sivil, insani ve şiddetli olmayan misyona yönelik bir saldırı, uluslararası hukukun bariz ihlali ve insanlığa karşı suç olacaktır." ifadelerini kullandı.

Filonun durumu

Küresel Sumud Filosu'na liderlik eden "Alma" gemisinin çok yakınına, İsrail'e ait bir geminin yaklaştığı bildirilmişti. Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor ve filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Söz konusu filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Sumud kavramı

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

