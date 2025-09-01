DOLAR
Pezeşkiyan ile Şerif Tiencin'de Görüştü: İran-Pakistan İşbirliği ve Gazze Endişesi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ŞİÖ 25. Zirvesi'nde Tiencin'de bir araya gelerek ikili ilişkiler ve Gazze'deki insani krizi ele aldı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 07:32
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 07:32
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Çin'in Tiencin kentinde bir araya geldi.

Görüşmede öne çıkan başlıklar

İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Pezeşkiyan görüşmede iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesine verdiği önemi vurguladı. Pezeşkiyan, "Bizim hissiyatımız, iki ülke halkları arasında mesafe olmadığı yönündedir. İlişkileri her alanda güçlendirmek ve derinleştirmek, işbirliğinin genişletilmesinin önündeki engelleri kaldırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan ayrıca, İslam ülkeleri arasındaki dayanışmanın artırılması gerektiğini belirterek, Müslüman ülkelerin bilim, ekonomi ve siyaset alanlarında ortak hedefler doğrultusunda daha etkin işbirliği yapması gerektiğini dile getirdi.

Görüşmede Gazze'deki gelişmelere de değinen Pezeşkiyan, İsrail'in saldırılarına karşı uluslararası sessizliği eleştirdi ve "İnsanların su, yiyecek ve ilaçtan mahrum bırakılması, çocukların ve kadınların açlıktan ölmesi kesinlikle kabul edilemez ve insanlık dışıdır." dedi.

Şerif'in değerlendirmesi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran ile ilişkilere büyük önem verdiklerini vurguladı. Şerif, Pezeşkiyan'ın geçen ay Pakistan'a yaptığı ziyaretin hem Pakistan halkı hem de iş insanları arasında büyük sevinç yarattığını söyledi.

Şerif, İran ve Pakistan'ın İslam coğrafyasındaki işbirliğinin önemine dikkat çekerek, "İsrail'in Gazze'deki soykırımına, suçlarına ve Filistinlilerin hak ihlallerine karşı tüm Müslümanlar ve İslam ülkeleri birlik olmalı ve haklarını yüksek sesle savunmalıdır." şeklinde konuştu.

