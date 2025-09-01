DOLAR
41,14 0,09%
EURO
48,2 -0,15%
ALTIN
4.600,27 -0,82%
BITCOIN
4.429.038,74 1,33%

Pezeşkiyan: ŞİÖ Daha Barışçıl ve Ekonomik İşbirliğine Somut Adımlar Atmalı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ŞİÖ'de kriz yönetimi ve mali işbirliği için somut öneriler sundu; Çabahar limanı bağlantısı ve dijital altyapı vurgulandı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 07:11
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 07:11
Pezeşkiyan: ŞİÖ Daha Barışçıl ve Ekonomik İşbirliğine Somut Adımlar Atmalı

Pezeşkiyan'dan ŞİÖ'ye somut adım çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Çin’in Tiencin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesinde yaptığı konuşmada, örgütün daha barışçıl ve ekonomik işbirliğine dayalı bir dünya inşa etmesi için somut adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Kriz yönetimi için "dışişleri bakanlarından oluşan kriz komitesi" önerisi

Pezeşkiyan, bölgesel krizlerin etkin yönetimi amacıyla dışişleri bakanlarından oluşan bir kriz komitesinin kurulmasını teklif etti. Bu komitenin, üyelerin egemenliğine yönelik ihlallerde hızlı şekilde müdahale edebilecek bir yapıda olması gerektiğini belirtti.

Pezeşkiyan, önerisini şöyle açıkladı: "Bölgesel barış ve güvenliği tehdit eden çeşitli krizler konusunda görüş alışverişinde bulunmak ve istişarelerde bulunmak, kriz yönetimine ilişkin operasyonel öneriler geliştirmek ve bunların takibi için bir mekanizma sağlamak amacıyla üye devletlerin dışişleri bakanlarından oluşan bir komitenin oluşturulması gerekmektedir. Bu komite, olası ve fiili çeşitli krizlerde bir üyenin talebi üzerine derhal toplanma yetkisine sahip olmalı ve örgütün entelektüel ve operasyonel kolu olarak uygun bir rol üstlenmelidir. Özellikle bir üyenin egemenliği ihlal edildiğinde, bu mekanizma derhal tepki vermeli ve egemenliği ihlal edilen üyeyi çeşitli kanallar aracılığıyla desteklemeye çalışmalıdır."

Mali işbirliği ve yaptırımlara karşı mekanizmalar

Pezeşkiyan, Batılı ülkelerin tek taraflı yaptırımlarının üye ülkelerin ekonomik ilişkilerine zarar verdiğini hatırlatarak, çözüm önerileri arasında ulusal para birimleriyle ödeme yaygınlaştırılması, dijital altyapıların kurulması ve çok taraflı para takas fonu içeren "ŞİÖ Özel Hesaplar" mekanizmasının güçlendirilmesini sıraladı.

Ayrıca Pezeşkiyan, İran'ın bölgesel işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirterek, Çabahar Limanının ulusal demiryolu ağına bağlanmasının Çin, Orta Asya ülkeleri ve Afganistan'ın erişimini artıracağını kaydetti.

İşbirliği alanları ve küresel yönetişim vurgusu

Pezeşkiyan, ŞİÖ'nün 10 yıllık kalkınma stratejisinin altyapı, teknoloji, enerji ve dijital ekonomi gibi alanlarda işbirliğini artırmak için önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi. Ayrıca, Çin Devlet Başkanı Şi Cinpingin küresel yönetişimde reform çağrısını desteklediklerini belirtti ve bu girişimlerin daha adil, çok kutuplu bir dünya düzeni için önemine işaret etti.

İran'ın rolü

Konuşmasında Pezeşkiyan, İran'ın jeopolitik konumunu kullanarak bölgesel işbirliğine katkı sağlamaya hazır olduğunu yineledi ve ŞİÖ çatısı altında somut adımların atılmasının gerekliliğini bir kez daha vurguladı.

Pezeşkiyan: "İran, uluslararası sistemin çok kutupluluğunun önemli sütunlarından biri olan Şanghay İşbirliği Örgütü'nün daha barışçıl ve ekonomik işbirliğine daha elverişli bir dünya oluşturmak için somut adımlar atması gerektiğine inanmaktadır."

İLGİLİ HABERLER

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir
2
Muş Bulanık'ta iş yerine silahlı saldırı: 2 kişi öldü
3
Denizli Buldan'da 4. Gün: Orman Yangınına 14 Hava Aracıyla Müdahale
4
Erdoğan, Paşinyan'ı Çin'de Kabul Etti: Türkiye-Ermenistan İşbirliğinde Yeni Adımlar
5
Gündem Özeti — 1 Eylül 2025: Erdoğan ŞİÖ Zirvesinde ve Yeni Adli Yıl
6
Mersin'de 3 milyon 542 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 zanlı yakalandı
7
Erdoğan, Tiencin'de Paşinyan'ı Kabul Etti

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025