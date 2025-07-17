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Pınar Kür, Türk Edebiyatının Çağdaş Vekili Olarak Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ünlü yazar ve çevirmen Pınar Kür, sağlık sorunları sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Edebi mirası ve etkisi öne çıktı.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 20:22
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 20:22
Pınar Kür, Türk Edebiyatının Çağdaş Vekili Olarak Son Yolculuğuna Uğurlandı

Pınar Kür, Türk Edebiyatının Çağdaş Vekili Olarak Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yazar ve çevirmen Pınar Kür, edebiyat dünyasındaki iz bırakan kariyeriyle son yolculuğuna uğurlandı. Tanınmış edebiyatçı, Teşvikiye Camisi'nde ikindi namazının ardından düzenlenen cenaze töreni ile Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

Kür, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Cenazede, oğlu Emrah Kolukısa, annesinin önemine değinerek, "Özellikle 1970'lerde kadın edebiyatçılar arasında yer almıştı. Son dönemde çok yazı yazmıyordu ama her zaman memleket meselelerine karşı çok ilgiliydi. Her şeyi yakından takip ediyordu. Hepimizin başı sağ olsun." şeklinde konuştu.

Pınar Kür'ün Edebi Özelliği ve Vizyonu

Cenaze törenine katılan tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Pınar Kür'ün çok yönlü bir yazar olduğunu vurgulayarak, "Tiyatro edebiyatından şiire kadar her sahaya hakimdi. Verimli çağında aramızdan ayrıldığı için çok üzgünüz. Cesurdu, tasvip etmediği şeyleri cesaretle yazan biriydi, realistti." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Ortaylı, Kür'ün okurlarına bir yol gösterici olduğunu belirterek, "Kür, hayata mizahla da ciddiyetle de bakıyordu. Eminim ki daha bir asır geleceğin Türkiye'si onu okuyacak, özleyecek..." dedi.

Yapımcı Zeynep Özbatur Atakan, Pınar Kür'ün kaybından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Hem Türk edebiyatı hem de Türkiye için çok önemli, değerli bir sanatçı ve yazardı." açıklamasını yaptı. Can Yayınları'nın sahibi Can Öz ise, Kür'ü Türk edebiyatının bir çınarı olarak tanımlayarak, "Düşünce özgürlüğü mücadelelerinde her zaman en önde yer almış bir yazarı kaybettik." şeklinde düşüncelerini aktardı.

Pınar Kür'ün Hayatı ve Edebi Karakteri

Pınar Kür, 15 Nisan 1945'te Bursa’da doğmuştur. Türk dili ve edebiyatı öğretmeni İsmet Kür ile Fransızca ve matematik öğretmeni Bahram Kür'ün kızı olarak edebiyat dünyasına adım atmıştır. Lisans eğitimini ABD'de Queens College ile Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra, doktorasını Fransa'da Sorbonne Üniversitesi'nde "Yirminci Yüzyıl Tiyatrosunda Gerçeklik ve Yanılsama" konusunda yapmıştır.

1971-1973 yılları arasında Ankara'da Devlet Tiyatroları'nda dramaturg olarak çalışan Kür, tiyatro ve hikayecilik alanlarında önemli eserler kaleme almıştır. İlk öyküleri 1971 yılında yayınlanan Dost dergisinde yer almıştır. Kür, Türk edebiyatında güçlü kadın temalarını işleyen bir yazar olarak tanınmakta ve eserleriyle birçok ödül kazanmıştır.

2013 yılında Ankara Öykü Günleri kapsamında "Onur Ödülü"ne layık görülen yazarın özel arşivi, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı'nda bulunmaktadır.

Çağdaş Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden yazar ve çevirmen Pınar Kür, son yolculuğuna...

Çağdaş Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden yazar ve çevirmen Pınar Kür, son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir farklı sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kür, Teşvikiye Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

Çağdaş Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden yazar ve çevirmen Pınar Kür, son yolculuğuna...

Çağdaş Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden yazar ve çevirmen Pınar Kür, son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir farklı sağlık sorunlarıyla mücadele eden Kür, Teşvikiye Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

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