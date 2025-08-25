DOLAR
41 0,34%
EURO
47,95 0,75%
ALTIN
4.437,34 -0,13%
BITCOIN
4.559.610 1,29%

Pınar Tınç'ın Yeni Sergisi 'Yok Oluş, Var Oluş ve Rejenerasyon!' Bozcaada'da

Çini mürekkebi ressamı Pınar Tınç'ın 'Yok Oluş, Var Oluş ve Rejenerasyon!' sergisi 1-15 Eylül'de Bozcaada Sanat Galerisi'nde ziyarete açılıyor.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 13:13
Pınar Tınç'ın Yeni Sergisi 'Yok Oluş, Var Oluş ve Rejenerasyon!' Bozcaada'da

Pınar Tınç Bozcaada'da Yeni Sergisini Açıyor

'Yok Oluş, Var Oluş ve Rejenerasyon!' — 1 Eylül - 15 Eylül

Çini mürekkebi ustası ressam Pınar Tınç, yeni sergisi 'Yok Oluş, Var Oluş ve Rejenerasyon!' ile 1 Eylül'de Bozcaada Sanat Galerisi'nde izleyiciyle buluşacak.

Sanatçı, daha önceki dönemlerde 'Seni Seviyorum Anne', 'Masumiyet', 'İyi Geceler Bebeğim', 'Yuvaya Dönüş' ve 'Je T'aime' adlı sergilerinde eserlerini sundu. Yeni gösterimde ise ruh, zihin ve beden üçlemesi üzerinden insana yaklaşan, zengin dokulu ve sembolik bir anlatım öne çıkıyor.

Tınç’ın resimlerinde gökkuşağı tonları, doğa renkleri ve mistik semboller dikkat çekiyor. Sanatçı, soyut geometrik düzenlemeleri parçalara bölerek onlara yeni formlar kazandırıyor ve eserlerinde hem tuval hem de özel el yapımı kağıtlara çini mürekkebi tekniği uyguluyor.

Bozcaada'da yaşayan ve çocukluğunun izlerini eserlerine yansıtan Tınç, yeni sergisinde deniz, ada, kuşlar ve bitki örtüsü gibi doğa ögelerini, dünyanın farklı coğrafyalarında biriktirdiği hayal gücüyle harmanlayarak sunuyor.

Küratörlüğünü Uğur Batı'nın üstlendiği sergi, sanatseverler tarafından 15 Eylül'e kadar ziyaret edilebilir. Bozcaada'da sanatseverlere yönelik bu yeni durak, Tınç'ın çini mürekkebi ve soyut form arayışını bir arada görmek isteyenler için öne çıkıyor.

İLGİLİ HABERLER

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları
2
Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025
3
Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025
4
Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava
5
Edirne Havsa'da Trafik Kazası: 1 Kişi Hastanede Öldü
6
Türk Yıldızları Ahlat'ta: Malazgirt Zaferi'nin 954. Yılında Gösteri ve 1071 Balon
7
Ticaret Bakanlığı'ndan 2025-2026 Kırtasiye Denetimi: 81 İlde Eş Zamanlı İnceleme

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı