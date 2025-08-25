Pınar Tınç'ın Yeni Sergisi 'Yok Oluş, Var Oluş ve Rejenerasyon!' Bozcaada'da

Pınar Tınç Bozcaada'da Yeni Sergisini Açıyor

'Yok Oluş, Var Oluş ve Rejenerasyon!' — 1 Eylül - 15 Eylül

Çini mürekkebi ustası ressam Pınar Tınç, yeni sergisi 'Yok Oluş, Var Oluş ve Rejenerasyon!' ile 1 Eylül'de Bozcaada Sanat Galerisi'nde izleyiciyle buluşacak.

Sanatçı, daha önceki dönemlerde 'Seni Seviyorum Anne', 'Masumiyet', 'İyi Geceler Bebeğim', 'Yuvaya Dönüş' ve 'Je T'aime' adlı sergilerinde eserlerini sundu. Yeni gösterimde ise ruh, zihin ve beden üçlemesi üzerinden insana yaklaşan, zengin dokulu ve sembolik bir anlatım öne çıkıyor.

Tınç’ın resimlerinde gökkuşağı tonları, doğa renkleri ve mistik semboller dikkat çekiyor. Sanatçı, soyut geometrik düzenlemeleri parçalara bölerek onlara yeni formlar kazandırıyor ve eserlerinde hem tuval hem de özel el yapımı kağıtlara çini mürekkebi tekniği uyguluyor.

Bozcaada'da yaşayan ve çocukluğunun izlerini eserlerine yansıtan Tınç, yeni sergisinde deniz, ada, kuşlar ve bitki örtüsü gibi doğa ögelerini, dünyanın farklı coğrafyalarında biriktirdiği hayal gücüyle harmanlayarak sunuyor.

Küratörlüğünü Uğur Batı'nın üstlendiği sergi, sanatseverler tarafından 15 Eylül'e kadar ziyaret edilebilir. Bozcaada'da sanatseverlere yönelik bu yeni durak, Tınç'ın çini mürekkebi ve soyut form arayışını bir arada görmek isteyenler için öne çıkıyor.