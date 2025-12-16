DOLAR
Pınarbaşı’da CHP Adayına Silahlı Saldırı Davası: Sanıklar Hakim Karşısında

Kayseri'de CHP Pınarbaşı meclis üyesi adayı Şerafettin Bahadır’a yönelik 21 Haziran 2024 saldırısının davasında E.U. ve M.U. hakim karşısına çıktı, duruşma ertelendi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 20:18
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 20:18
Pınarbaşı’da CHP Adayına Silahlı Saldırı Davası Devam Ediyor

Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar hazır bulundu

Kayseri’de tekrarlanan Pınarbaşı Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından CHP’den Pınarbaşı Belediye Meclis Üyesi adayı Şerafettin Bahadır’ın 21 Haziran 2024’te, Pınarbaşı ilçesi Büyükkömarmut Mahallesi’nde darbedildikten sonra silahla yaralanmasına ilişkin dava, Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam etti.

Duruşmada tutuklu sanıklar E.U. ve M.U. hazır bulundu. Şerafettin Bahadır’ın avukatları, müvekkilin tıbbi durum raporuna itiraz ederek yeniden heyet raporu alınmasını talep etti.

Sanık E.U., uzun süredir tutuklu olduğunu belirterek olayın tesadüfen geliştiğini, çocuklarının mağdur olduğunu söyleyip beraatini ve tahliyesini istedi. Sanık M.U. de mağdur olduğunu belirterek beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Savcılık makamı, şüphelilerin tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

