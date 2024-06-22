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Pink Floyd efsanesi Roger Waters Filistin’e destek için Londra’da sahne aldı

Ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd’un kurucularından Roger Waters, Londra’daki Euston St. Pancras Kilisesi'nde Filistin’e destek amacıyla düzenlenen özel bir etkinlikte sahne aldı.

Yayın Tarihi: 22.06.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 22.06.2024 11:07
Pink Floyd efsanesi Roger Waters Filistin’e destek için Londra’da sahne aldı

Roger Waters, konser öncesinde yaptığı konuşmada, Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki insanların çektiği acılara dikkat çekti. Waters, "Birçoğumuz gibi ben de gözyaşları içinde yaşıyorum. Çünkü Gazze'deki ve Filistin'in işgal altındaki diğer topraklarındaki kardeşlerimizin yaşadıklarını hissediyoruz." dedi.

Waters, "Wish you were here (Keşke burada olsaydın) şarkısını genellikle çocukluk arkadaşıma yazdığım düşünülür. Bazen gerçekten de öyle. Ancak bu akşam bu şarkıyı Filistin için söyleyeceğim." şeklinde konuştu.PİNK FLOYD FİLİSTİN

WATERS'TAN DUYGUSAL KONUŞMA

Waters, konuşmasında, Holborn ve St. Pancras seçim bölgesinden milletvekili adayı olan Filistin destekçisi Andrew Feinstein’a destek çağrısında bulundu. Waters, "Cennet ile cehennem arasında seçim yapabilirsiniz. Mavi gökyüzüyle acı arasından seçim yapabilirsiniz. Adaylardan Starmer ve Feinstein’e baktığınızda peçenin ardından gülümsemeyi görebilir misiniz? Ben baktığımda görebiliyorum. Her seçim bölgesinde gerçeğin yanında olan adaylar olmayabilir ama Holborn ve St. Pancras bölgesinde var. Bu bölgede 72 bin seçmen var ve gerçeğin, sevginin ve empatinin yanında olan Feinstein için oyunuzu kullanın. Keir Starmer’ın başbakan olmasını engelleyin. Soykırımın kolaylaştırıcısı Starmer'ın başbakan olmasını önlemek tüm İngiltere ve insanlığın iyiliğine olur." dedi.

Etkinlikte Waters’ın yanı sıra Yusuf İslam (Cat Stevens) ve rapçi Lowkey (Kareem Dennis) de Filistin için şarkı söyledi.

YUSUF İSLAM, GAZZELİ ÇOCUKLAR İÇİN ŞARKI SÖYLEDİ

İslam da konuşmasında Gazzeli çocukların sesini duyurmak için sahnede olduğunu belirtti. "Çünkü onlar en masum, en temiz olanlar ve bunu hak etmiyorlar. Kim masum bir canı öldürürse tüm insanlığı öldürmüş olur." dedi. Gazze'deki çocukların bir sonraki gün başlarına geleceklerden habersiz olduklarını söyleyen İslam, "Onlar için herhangi bir yarın olmayabilir. Savaş bölgesinin dışındaki çocukların aileleri de çocuklarına bu karanlık günlerde nasıl yardım edeceğini bilemez halde." diye konuştu. İslam, çocuklar ve barış için "Wild World" (Vahşi Dünya) şarkısını seslendirdi. İslam’a izleyiciler de eşlik etti.

Öte yandan bir grup İsrail destekçisi, etkinliğin düzenlendiği kilise önünde eylem yaparak Waters’a tepki gösterdi.

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