Piremir Gençlik ve Spor Merkezi'nde 5 Yıldızlı Dönüşüm

Yıldırım Belediyesi, Piremir Pazar Yeri'ni 10 bin 500 metrekarelik alanda dört katlı gençlik ve spor merkezine dönüştürüyor; hedef 2026 yaz spor okulları.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 11:48
Piremir Gençlik ve Spor Merkezi'nde Dönüşüm Sürüyor

Yıldırım Belediyesi, Piremir Pazar Yeri'ni modern, donanımlı bir gençlik ve spor merkezine dönüştürmek için çalışmalara hız verdi. Piremir Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanının renovasyonuyla ortaya çıkacak tesis, sadece Piremir'e değil çevre mahallelere de hizmet sunacak.

Proje Detayları

Yapı dört kat olarak inşa ediliyor ve 10 bin 500 metrekarelik alan üzerine kurulacak. Bodrum kat pazar yeri ve otopark olarak hizmet vermeye devam edecek. Zemin katta kütüphane, kafeterya, deneyim atölyesi, kadın fitness merkezi ve atıcılık poligonu yer alacak. Merkezin birinci katında cimnastik, karate, judo ve masa tenisi, ikinci katında ise okçuluk ve eskrim salonları bulunacak.

Kütüphanesi, kafeteryası ve spor salonlarıyla bölge için bir çekim merkezi oluşturacak olan merkez, ayda ortalama bin 500 kişiye spor hizmeti vermesi hedefleniyor.

Başkan Oktay Yılmaz'ın Açıklamaları

Çalışmaları yerinde inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz şunları söyledi: "Hemşehrilerimizin kolaylıkla ulaşabileceği spor tesislerini Yıldırım’a kazandırmaya gayret ediyoruz. Bu çalışmalarımız kapsamında başta Bursa’nın en büyük spor kompleksi olan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi olmak üzere 22 spor tesisini ilçemize kazandırdık. 23. tesisimiz için de çalışmalarımız devam ediyor. Piremir Mahallemizdeki kapalı pazar alanı ve otopark olarak yapıyı kapsamlı bir dönüşüme aldık. Kapalı pazar ve otopark alanlarını muhafaza ederek, bu mekanı daha işlevsel bir hale getiriyoruz."

Başkan Yılmaz projeyle ilgili olarak ayrıca şunları ifade etti: "İnşallah burası çocuklarımızın ve kadınlarımızın spor yapabileceği, gençlerimizin ders çalışıp sosyalleşebilecekleri bir gençlik ve spor merkezine dönüşecek. Spor salonlarıyla, kütüphanesiyle, kadın fitness merkeziyle, deneyim atölyesi ve Yıldırım Kafesi ile bir çekim alanı olacak burası. Gençlik ve Spor Merkezimiz sadece Piremir’e değil, bölgedeki diğer mahallelerimize de hizmet verecek. Şu anda imalat işleri yüzde 25 oranında tamamlandı. Çalışmalarımız aralıksız şekilde devam ediyor. İnşallah 2026 yılı yaz spor okulları döneminde merkezimizi hizmete açmış olacağız. Piremir gençlik ve Spor Merkezimizin şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

