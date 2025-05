Piyanist Raid Mammadov Türkiye'de İlk Konserini Verdi

Azerbaycan asıllı Rus piyanist Raid Mammadov, Türkiye'deki müzikseverlerle Bayou Villas'da buluştu. Bu özel konser, Mammadov'un Türkiye'deki ilk performansı olarak dikkat çekti.

Repertuvar ve Müzikal Yolculuk

Konserinde ünlü besteci Johannes Brahms'ın "Intermezzo No. 1 Op. 117" ve "Scherzo Op. 4" gibi önemli eserlerinin yanı sıra Keith Jarrett'ın "Encore", "Tokyo November 14 1976", Michel Petrucciani'nin "Brazilian Like" ve Johann Sebastian Bach'ın "Partita No. 2 in C Minor BWV 826" gibi klasik ve caz repertuvarından eserler seslendirdi.

Kendi besteleri arasında ise "The Letter" ve "The Morning After; Jardins sous la Pluie" gibi parçaları da dinleyicilere sundu. Mammadov, Türkiye'de kendini evinde gibi hissettiğini belirterek, "Burası benim ikinci evim gibi." ifadesini kullandı.

Muğam Geleneği ve Türk Müziği

Mammadov, konser repertuvarında Azerbaycan'ın geleneksel müziği olan muğam türünden besteleriyle Türk müziğine yakınlığına vurgu yaptı. "Bestelediğim eserler muğam türündedir. Muğam, Azerbaycan'ın halk müziği türüdür ve Türk müziğine çok yakındır. Bu yüzden Türk halkına çok yakın olan bu eserleri seslendirdim. Bu programı buraya özel hazırladım." dedi.

Türkiye ile Özel Bağlar

Mammadov, Türkiye'de birçok arkadaşı olduğunu ve burada geçirdiği zamanın kendisi için çok özel olduğunu dile getirdi. "Öğrenciliğim sırasında Moskova Devlet Konservatuvarı'nda dersler aldım. Orada Türk arkadaşlarımla tanıştım. İzmir'den, Ankara'dan, İstanbul'dan ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden arkadaşlarım var." sözleriyle Türkiye'ye olan bağlılığını ifade etti.

Yenilikçi Müzik Anlayışı

1989 yılında Bakü'de doğan Mammadov, Moskova Çaykovski Konservatuvarı'ndaki eğitimini tamamlamış bir sanatçıdır. Klasik müzik, caz ve muğam türünü harmanlayarak "caz-mugam" adı verilen özgün bir müzik tarzı geliştirmiştir. Sanatçı, birçok orkestrayla konserler vermiş ve uluslararası festivallerde yer almıştır. Son yıllarda "Vekil Rüyalar II", "Aziza'yı Beklerken" gibi çeşitli albümlere imza atan Mammadov, çağdaş müzikte yenilikçi bir isim olarak tanınmaktadır.

