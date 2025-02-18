PKK/KCK'ya Yönelik Gürz-46 Operasyonunda 282 Şüpheli Yakalandı

PKK/KCK Terör Örgütüne Yönelik Büyük Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü PKK/KCK'ya karşı gerçekleştirilen "Gürz-46" operasyonlarında 282 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar, Türkiye genelinde 51 ilde 5 gündür sürüyor.

Operasyonun Detayları

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı'nın koordinasyonuyla il emniyet müdürlükleri tarafından düzenlenen operasyonların amaçlarını açıkladı. Tespit edilen şüphelilerin terör örgütüne finans sağlamak, örgüt yanlısı yasaklı yayın temin etmek ve şiddet içerikli sokak olaylarına katılmak suçlamalarıyla yakalandıkları bildirildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yerli ve ulusal güvenliği tehdit eden bu operasyonlar sonucunda, 2 AK 47 tüfeği, 8 ruhsatsız av tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Terörle Mücadelede Kararlılık

Bakan Yerlikaya, "Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmak ve milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğini sağlamak için terörün her türlüsünü bu topraklardan kazıyıp atmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.