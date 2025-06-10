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PKK'nın Çevrimli Katliamında 27 Şehit Anıldı

35 yıl önce PKK'nın saldırısında hayatını kaybeden 27 kişi, anma töreniyle mezarları başında saygıyla anıldı.

Yayın Tarihi: 10.06.2025 18:45
Güncelleme Tarihi: 10.06.2025 18:45
PKK'nın Çevrimli Katliamında 27 Şehit Anıldı

PKK’nın Çevrimli Katliamında 27 Şehit Anıldı

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesindeki Çevrimli köyünde, 35 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından katledilen 27 kişi düzenlenen anma töreniyle mezarları başında anıldı. 10 Haziran 1990'da gerçekleşen saldırıda yaşamını yitirenler arasında 12 çocuk ve 7 kadın bulunuyor.

Anma programı, köy mezarlığında yapıldı ve burada Kur'an-ı Kerim okundu. Programa katılan Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak'ın bir şehit diyarı olduğunu belirterek, 1984'ten bu yana 1017 vatandaşın şehit düştüğünü ifade etti. Ekici, "Bu acıyı kırk yıldır yaşıyoruz ve şehitlerin kanı yerde kalmadı. Bugün terör kalmamıştır. Terörsüz bir Türkiye ile yeni bir süreci hep beraber yaşayacağız" dedi.

Güçlükonak Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakurt, katliamın terör örgütünün yanına kalmadığını, güvenlik kuvvetlerinin teröre gereken dersi verdiğini aktardı. İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan ise, Cumhurbaşkanının liderliğinde güvenlik güçlerinin mücadelesiyle bölgeye huzurun geleceğine inandığını dile getirerek, "Annelerimiz artık ağlamasın, terörsüz Türkiye hedefinin arkasındayız" şeklinde konuştu.

Köy muhtarı İbrahim Özbey de, 35 yıl önce yaşanan acıların asla unutulmayacağını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız ve diğer parti liderlerinin terörsüz Türkiye çalışmalarına destek veriyoruz. Ülkemizin huzur içinde yaşaması hepimizin amacı" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda, şehitlerin mezarları ziyaret edilerek karanfil bırakıldı. Dua okumak üzere İlçe Müftüsü İbrahim Canbaş da etkinlikte yer aldı. Anma törenine Güçlükonak Belediye Başkanı Selahattin Aktuğ, Şırnak Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Akçay Jandarma Komando Alay Komutanı Albay Sedat Kara, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Eroğlu ve diğer vatandaşlar da katıldı.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinin Çevrimli köyünde terör örgütü PKK tarafından 10 Haziran 1990'da...

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinin Çevrimli köyünde terör örgütü PKK tarafından 10 Haziran 1990'da yapılan saldırıda yaşamını yitiren 12'si çocuk, 7'si kadın 27 kişi için köy mezarlığında düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu. Programda şehitler için dua edildi.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinin Çevrimli köyünde terör örgütü PKK tarafından 10 Haziran 1990'da...

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinin Çevrimli köyünde terör örgütü PKK tarafından 10 Haziran 1990'da yapılan saldırıda yaşamını yitiren 12'si çocuk, 7'si kadın 27 kişi için köy mezarlığında düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu. Programda şehitler için dua edildi.

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