PKK'nın Fransa Yapılanmasında Faaliyet Gösteren Zanlı Tutuklandı

PKK'nın Fransa Yapılanmasında Kritik Gelişme

Terör örgütü PKK'nın Fransa yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen Suat Pala, Almanya'dan Türkiye'ye giriş yaparken yakalanarak tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Pala'nın Fransa'da Mart 2015'ten itibaren Rennes'de görev yaptığı saptandı.

Fransa Demokratik Kürt Konseyi Üyeliği

Suat Pala'nın, örgüt kontrolünde faaliyet gösteren Fransa Demokratik Kürt Konseyi (CDK-F) içinde belirgin rol oynadığı ortaya çıktı. Özellikle Rennes Amara Kürt Demokratik Toplum Merkezi'nin Mart 2018'de düzenlenen kongresinde eş başkan olarak görev alması dikkat çekti. Ancak Pala'nın, 2019'da bu görevden ayrıldığı öğrenildi.

Türkiye'ye Girişte Yakalandı

Özellikle 18 Şubat'ta Almanya'dan Türkiye'ye giriş yapacağı istihbaratı üzerine, emniyet güçleri operasyona geçerek Pala'yı havalimanında gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, Pala İstanbul Adliyesi'ne sevk edilerek tutuklandı.

Bu gelişme, PKK'nın yurtdışındaki yapılanmasını deşifre etmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.