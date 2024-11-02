PKK'nın Kaçırdığı Çocukların İfadeleri: Terörün Gerçek Yüzü

MSB'den Kritik Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG tarafından zorla örgüt faaliyetlerinde kullanılan 16 yaşındaki iki çocuğun ifadelerine dair görüntüler paylaştı.

Çocukların Açıklamaları

Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, "İzleyeceğiniz görüntüler, terör örgütü PKK/YPG tarafından yalan, tehdit, şantaj ve işkence gibi ahlak dışı yollarla kaçırılan ve zorla örgüt faaliyetlerinde kullanılan çocuk yaştaki teröristlerin ifadeleridir," denildi. Ayrıca, BM İnsan Hakları Komisyonu'nun 2022'de yayımladığı raporlara atıfta bulunularak, binlerce çocuğun terör örgütü tarafından alıkonulduğu belirtildi.

Çocukların Yaşadıkları Zorluklar

Görüntülerde 16 yaşındaki bir çocuğun yaşadığı sıkıntıları anlattığı ifade ediliyor: "Tanımadığım bir kişi aileme Türk askerinin zarar verdiğini söyledi. Öyle bir şey olmadığını duyduğumda, kaçmak istedim. Yemekler bazen SİHA'lar geldiği için 1 ay boyunca gelmiyordu. Çocuklar, DEAŞ'la mücadele ediyoruz diye kandırılarak Suriye'ye götürülüyordu."

Diğer Çocuğun İfadesi

Diğer 16 yaşındaki çocuk ise, "4 ay eğitim aldım ve kaçmak isteyenleri yakaladıklarında işkence yapıyorlardı. Türk askeri bize iyi davranıyor, zarar vermiyor. Örgütün dediği her şey yalan," diyerek Türk devletine sığınma çağrısında bulundu.

Terörle Mücadelede Kararlılık

MSB, bu tür ifadelerin, PKK/YPG'nin dünyanın en aşağılık terör örgütlerinden biri olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı. "Terör örgütleriyle mücadelemiz, çocukların alıkonulmadığı günler gelene dek sürecek." denildi.

Son olarak, teslim olan çocukların ailelerine çağrıda bulunarak, "Evlatlarını almak isteyen aileler, çocuklarının peşine düşsün; çünkü hepsi eve gitmek istiyor," ifadelerine de yer verildi.