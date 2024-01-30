PKK'nın şehir uzantısı YPS'ye operasyon: Örgütün sözde sorumlusu 2 kişi yakalandı

Diyarbakır ve Mersin'de terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına karşı Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı işbirliğiyle operasyon gerçekleştirildi. Operasyon, ortak yürütülen koordineli bir çalışmanın sonucunda yapıldı.

YPS’nin sözde yöneticisi 'Demhat' kod adlı Ö.Ç. ve M.E., S.Ç., M.G., M.S.Ç. adlı 5 şüpheli, 6 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin, sabotaj ve suikast planladıkları ve sosyal medya aracılığıyla çocuk ve gençlere yalan söyleyerek, örgüte katılmalarını sağlamaya çalıştıkları belirlendi.





Örgütün sözde yöneticisi ‘Demhat’ kod adlı Ö.Ç.'nin terör örgütü PKK/KCK’nın yurt dışındaki yöneticilerinin emirleri uyguladığı tespit edildi. Ayrıca hücre yapılanmasındaki M.E.,S.Ç.,M.G. ve M.S.Ç. adlı diğer şüphelilerin, sabotaj ve suikast gibi eylemler yapacakları yönünde istihbarat alındığı, örgütün dağ kadrosuna katılımcı sağladıkları yönünde bulgular elde edildiği bildirildi.





Şüphelilerin, sosyal medya platformlarında gençlerin zayıf noktalarını tespit ettikleri ve bunları kullanarak şantaj, baskı ve tehdit ettikleri, kandırdıkları gençleri, yaşadıkları ergenlik sorunları ve ailevi sıkıntıları da fırsat bilerek PKK/KCK’nın dağ kadrolarına katılmaları için ikna etmeye uğraştıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin PKK/KCK’nın dağ kadrolarına katılmayı kabul eden gençlere banka hesaplarından para aktardıkları, daha sonra yasa dışı yollarla sınırı geçirdikleri ve terör örgütüne teslim ettikleri belirlendi. Jandarmada sorgulanan 5 şüpheliden YPS’nin sözde yöneticisi ‘Demhat’ kod adlı Ö.Ç., ile M.G., ve M.S.Ç. mahkemece tutuklanırken, M.E. ve S.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.